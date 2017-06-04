У тюрмах "ДНР" в'язнів калічать, якщо вони відмовляються воювати за бойовиків, - поліція

В поліції розповіли про випадок, коли керівник однієї з колоній разом з бойовиками у стані сп’яніння вивели засуджених на плац і почали стріляти по ним з автоматів, в результаті дві людини загинули, ще одна була поранена

У Національній поліцій України розповіли, що "правоохоронці" пенітенціарної системи так званої "ДНР" катують та знущаються над в'язнями, таким чином вербуючи "живу силу" для передової.

"За три роки війни 632 особи, які звільнилися з місць позбавлення волі, приїхали та стали на облік на підконтрольній Україні території. Причини у всіх різні, але більшість – не хоче бути "гарматним м’ясом" бойовиків. Ще 102 особи були передані з виправних установ на окупованій території для відбуття покарання на території, підконтрольній Україні. З них - 29 – довічно ув’язнені", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції.

"Правоохоронці", які стали на бік проросійських найманців, ставлять засуджених перед вибором: або страждати і померти, або піти на службу в НЗФ "ДНР".

В поліції розповіли про випадок, коли керівник однієї з колоній разом з бойовиками у стані сп’яніння вивели засуджених на плац і почали стріляти по ним з автоматів, в результаті дві людини загинули, ще одна була поранена. В іншій установі тюремники закатували чоловіка до того, що йому ампутували обидві кінцівки.

"Зайшов Гіві, з ним 20 людей озброєних, пропонував вступати в їхню бригаду, і тоді всі будемо вільні – хто піде з ним. Весь ізолятор відмовився. Сам Гіві бив особисто мене, - розповідає колишній в’язень, який відбував покарання за розбій в окупованому Донецьку. Адміністрація колонії не перешкоджала катуванню. - Ті хто не підкорився - не знаю їхню подальшу долю, але у таборі їх більше не було".

За словами засудженого, у бойовики йшли тільки ті, кому було нічого втрачати.

"У мене на бараці сидів чоловік. За вбивство. Йому перший раз давали довічне, потім він відсудився, дали 15 років. Ось його забрали. З моєї зони пішли воювати близько 10 людей, а всього було в колонії більше тисячі", - каже він.

Деякі в’язні зробили у псевдореспубліці кар’єру, потрапивши з тюрми – у співробітники "МГБ" (аналог "КГБ"). Зі слів одного з арештантів, усі керівники відділень цього органу були громадянами РФ та "надавали організаційну допомогу".

Зокрема в поліції розповіли про факти наркоторгівлі і мільйонні шахрайські схеми. Окрема стаття поповнення бюджету тюрем - телефонне шахрайство. У Жданівській колонії засуджений у змові з адміністрацією колоній ошукував мешканців всієї України.

"Він одержував близько 300 тисяч гривень щомісячно. Частину даних коштів передавав адміністрації колонії", - розповідає один з колишніх арештантів.

За даними Нацполіції, на сьогодні в "пенітенціарній системі ДНР" працюють 2576 осіб.

Правоохоронцям вдалось встановити і зібрати доказові матеріали причетності до катувань щодо 400 колишніх співробітників управління пенітенціарної служби Донецької області.

"Шестеро особливо "завзятих" тюремників оголошені в розшук, п'ятеро – засуджені. Робота в даному напрямку триває", - підсумував заступник голови Нацполіції-начальник ГУНП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

Нагадаємо, у російсько-окупаційних військах виявлено численні випадки розкрадання зброї, обміну її на спиртне чи продажу кримінальним елементам.