У тюрмах "ДНР" в'язнів калічать, якщо вони відмовляються воювати за бойовиків, - поліція
"За три роки війни 632 особи, які звільнилися з місць позбавлення волі, приїхали та стали на облік на підконтрольній Україні території. Причини у всіх різні, але більшість – не хоче бути "гарматним м’ясом" бойовиків. Ще 102 особи були передані з виправних установ на окупованій території для відбуття покарання на території, підконтрольній Україні. З них - 29 – довічно ув’язнені", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції.
"Правоохоронці", які стали на бік проросійських найманців, ставлять засуджених перед вибором: або страждати і померти, або піти на службу в НЗФ "ДНР".
В поліції розповіли про випадок, коли керівник однієї з колоній разом з бойовиками у стані сп’яніння вивели засуджених на плац і почали стріляти по ним з автоматів, в результаті дві людини загинули, ще одна була поранена. В іншій установі тюремники закатували чоловіка до того, що йому ампутували обидві кінцівки.
"Зайшов Гіві, з ним 20 людей озброєних, пропонував вступати в їхню бригаду, і тоді всі будемо вільні – хто піде з ним. Весь ізолятор відмовився. Сам Гіві бив особисто мене, - розповідає колишній в’язень, який відбував покарання за розбій в окупованому Донецьку. Адміністрація колонії не перешкоджала катуванню. - Ті хто не підкорився - не знаю їхню подальшу долю, але у таборі їх більше не було".
За словами засудженого, у бойовики йшли тільки ті, кому було нічого втрачати.
"У мене на бараці сидів чоловік. За вбивство. Йому перший раз давали довічне, потім він відсудився, дали 15 років. Ось його забрали. З моєї зони пішли воювати близько 10 людей, а всього було в колонії більше тисячі", - каже він.
Деякі в’язні зробили у псевдореспубліці кар’єру, потрапивши з тюрми – у співробітники "МГБ" (аналог "КГБ"). Зі слів одного з арештантів, усі керівники відділень цього органу були громадянами РФ та "надавали організаційну допомогу".
Зокрема в поліції розповіли про факти наркоторгівлі і мільйонні шахрайські схеми. Окрема стаття поповнення бюджету тюрем - телефонне шахрайство. У Жданівській колонії засуджений у змові з адміністрацією колоній ошукував мешканців всієї України.
"Він одержував близько 300 тисяч гривень щомісячно. Частину даних коштів передавав адміністрації колонії", - розповідає один з колишніх арештантів.
За даними Нацполіції, на сьогодні в "пенітенціарній системі ДНР" працюють 2576 осіб.
Правоохоронцям вдалось встановити і зібрати доказові матеріали причетності до катувань щодо 400 колишніх співробітників управління пенітенціарної служби Донецької області.
"Шестеро особливо "завзятих" тюремників оголошені в розшук, п'ятеро – засуджені. Робота в даному напрямку триває", - підсумував заступник голови Нацполіції-начальник ГУНП в Донецькій області В’ячеслав Аброськін.
Нагадаємо, у російсько-окупаційних військах виявлено численні випадки розкрадання зброї, обміну її на спиртне чи продажу кримінальним елементам.
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