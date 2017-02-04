Серед бойовиків зросли випадки розкрадання зброї та обміну її на спиртне, - ГУР

1 квітня затримано військовослужбовця, який намагався перевезти через кордон з РФ п’ять одиниць стрілецької зброї

У російсько-окупаційних військах виявлено численні випадки розкрадання зброї, обміну її на спиртне чи продажу кримінальним елементам.

"У з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ виявлено чисельні випадки розкрадання російськими військовослужбовцями зброї та боєприпасів з метою подальшого продажу або обміну на матеріальні цінності", - повідомляє прес-центр Головного управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що 1 квітня затримано військовослужбовця 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК, який намагався перевезти через кордон з РФ п’ять одиниць стрілецької зброї.

"Проводиться розслідування фактів викрадання боєприпасів на передових позиціях 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК. Встановлено, що російські військовослужбовці бригади налагодили продаж боєприпасів кримінальним структурам, а також вимінювали набої та гранати на спиртні напої. Зокрема, місцеві мешканці вимінювали 500 одиниць патронів до стрілецької зброї на одну пляшку горілки та п’ять пачок цигарок", - повідомила розвідка.

В ГУР зазначають, що зважаючи на цей випадок, командуванням 1 та 2 АК розпочато комплексну ревізію наявності зброї і боєприпасів у всіх підпорядкованих з’єднаннях і частинах. Роботу розпочато з перевірки складів РАО 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) та 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ), у якому внаслідок порушення правил безпеки під час обліку боєприпасів загинув один та поранено двох військовослужбовців.

Нагадаємо, що російсько-терористичні війська "у сірій зоні" обстріляли своїх, внаслідок чого два військовослужбовці вбиті, три поранені.