Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Венесуелі від початку протестів затримали майже чотири тисячі осіб

Також повідомляється, що 452 людини постали перед військовими трибуналами, 438 - політичні в'язні
Число затриманих у Венесуелі з моменту початку антиурядових протестів у квітні перевищила 3,6 тисячі осіб.
У Венесуелі від початку протестів затримали майже чотири тисячі осіб Фото: EPA/UPG

"З 1 квітня по 4 липня число арештів маніфестантів склало 3616, з них 1141 особу знаходиться під вартою, 452 постали перед військовими трибуналами, 438 - політичні в'язні", - повідомив виконавчий директор неурядової організації "Венесуельський кримінальний форум" Альфредо Ромеро.

Раніше повідомлялось, що під час протестів загинули 90 осіб, понад 750 людей отримали поранення. Нагадаємо, з початку квітня в Венесуелі майже щодня проходять акції протесту. 

Президента країни Ніколаса Мадуро звинувачують у встановленні диктатури і доведенні країни до глибокої економічної кризи. Раніше Мадуро заявив про наміри внести зміни до конституції країни і тим самим вирішити кризу в Венесуелі, однак опозиціонери відмовилися брати участь в цьому процесі і назвали його незаконним.

Учасники демонстрацій вимагають проведення дострокових виборів нового президента, повного відновлення прав парламенту Венесуели, а також початку процесу відновлення економіки країни. Крім того, венесуельська опозиція звинувачує президента країни Мадуро в ігноруванні законів, взятті під варту політичних опонентів і тиску на судові органи, а також в економічних проблемах країни.

Читайте також: Як соціалізм і дешева нафта привели Венесуелу до голоду і катастрофи

Нагадаємо, що з квітня в антиурядових заворушеннях у Венесуелі загинуло 80 людей. Люди виступили проти авторитарної політики президента Ніколаса Мадуро.

Президент Венесуели звинуватив у вбивствах мирних громадян опозицію.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 07 2017 10:57
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.