У Венесуелі від початку протестів затримали майже чотири тисячі осіб

"З 1 квітня по 4 липня число арештів маніфестантів склало 3616, з них 1141 особу знаходиться під вартою, 452 постали перед військовими трибуналами, 438 - політичні в'язні", - повідомив виконавчий директор неурядової організації "Венесуельський кримінальний форум" Альфредо Ромеро.

Раніше повідомлялось, що під час протестів загинули 90 осіб, понад 750 людей отримали поранення. Нагадаємо, з початку квітня в Венесуелі майже щодня проходять акції протесту.

Президента країни Ніколаса Мадуро звинувачують у встановленні диктатури і доведенні країни до глибокої економічної кризи. Раніше Мадуро заявив про наміри внести зміни до конституції країни і тим самим вирішити кризу в Венесуелі, однак опозиціонери відмовилися брати участь в цьому процесі і назвали його незаконним.

Учасники демонстрацій вимагають проведення дострокових виборів нового президента, повного відновлення прав парламенту Венесуели, а також початку процесу відновлення економіки країни. Крім того, венесуельська опозиція звинувачує президента країни Мадуро в ігноруванні законів, взятті під варту політичних опонентів і тиску на судові органи, а також в економічних проблемах країни.

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