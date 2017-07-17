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У Вінниці генерал-майора засудили до штрафу за підробку документів про участь в АТО

Військовослужбовець розкаявся, відшкодував збитки і хоче поновитися на посаді
Суд Вінниці визнав винним генерал-майора Віктора Гамору, який підробив документи, щоб отримати надбавку за участь в антитерористичній операції на Донбасі.
У Вінниці генерал-майора засудили до штрафу за підробку документів про участь в АТО Віктор Гамора. Фото: 368.media

Начальник оперативного управління - заступник начальника штабу командування ВПС генерал-майор Гамора 2 квітня 2015 року з наказом поїхав у відрядження в штаб АТО в Краматорську "до окремого розпорядження". Пробувши там чотири дні, військовий поїхав у військову частину Чугуєва (Харківська область), і в цей самий день полетів до Вінниці, повідомляє місцевий сайт 368.media з посиланням на вирок.

"Гамора підробив і використовував документи для особистого незаконного збагачення за рахунок держави. За одним із рапортів він прибув у військову частину Харківщини і Вінниччини того ж 6 квітня, як було насправді, а за іншим - відбув з відрядження тільки через шість днів після прибуття в АТО. Таким чином, генерал-майор заволодів зайвими... 2,1 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.

Офіцер визнав свою провину в злочині і щиро розкаявся. Він повідомив, що є військовим пенсіонером і звільнився з роботи за власним бажанням. Окрім того, він відшкодував збитки і хоче поновитися на посаді.

Гамора визнав свою провину за ч. 3 ст. 410, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК. Суд засудив його до покарання у вигляді штрафу 5,1 тис. гривень.

Нагадаємо, що у червні співробітники СБУ виявили корупційний механізм розкрадання чиновниками бюджетних коштів, виділених на реабілітацію ветеранів та учасників антитерористичної операції. Керівники низки реабілітаційних закладів розікрали 22,5 млн грн на лікуванні воїнів АТО.

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17 07 2017 11:57
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