У Вінниці генерал-майора засудили до штрафу за підробку документів про участь в АТО
Начальник оперативного управління - заступник начальника штабу командування ВПС генерал-майор Гамора 2 квітня 2015 року з наказом поїхав у відрядження в штаб АТО в Краматорську "до окремого розпорядження". Пробувши там чотири дні, військовий поїхав у військову частину Чугуєва (Харківська область), і в цей самий день полетів до Вінниці, повідомляє місцевий сайт 368.media з посиланням на вирок.
"Гамора підробив і використовував документи для особистого незаконного збагачення за рахунок держави. За одним із рапортів він прибув у військову частину Харківщини і Вінниччини того ж 6 квітня, як було насправді, а за іншим - відбув з відрядження тільки через шість днів після прибуття в АТО. Таким чином, генерал-майор заволодів зайвими... 2,1 тис. гривень", - йдеться в повідомленні.
Офіцер визнав свою провину в злочині і щиро розкаявся. Він повідомив, що є військовим пенсіонером і звільнився з роботи за власним бажанням. Окрім того, він відшкодував збитки і хоче поновитися на посаді.
Гамора визнав свою провину за ч. 3 ст. 410, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358 КК. Суд засудив його до покарання у вигляді штрафу 5,1 тис. гривень.
Нагадаємо, що у червні співробітники СБУ виявили корупційний механізм розкрадання чиновниками бюджетних коштів, виділених на реабілітацію ветеранів та учасників антитерористичної операції. Керівники низки реабілітаційних закладів розікрали 22,5 млн грн на лікуванні воїнів АТО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа