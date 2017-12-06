Керівники низки реабілітаційних закладів розікрали 22,5 млн грн на лікуванні воїнів АТО

Співробітники спецслужби спільно з прокуратурою оголосили про підозру дев’ятьом керівникам реабілітаційних установ

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) виявили корупційний механізм розкрадання чиновниками бюджетних коштів, виділених на реабілітацію ветеранів та учасників антитерористичної операції.

Правоохоронці встановили, що керівники низки реабілітаційних закладів надали за змовою з чиновниками акти виконаних робіт, до яких внесли недостовірні дані щодо обсягів наданих послуг із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, інформує прес-центр СБУ.

За висновками експертів, через корупційну оборудку зловмисники привласнили 22,5 мільйона державних гривень.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу, співробітники спецслужби спільно з прокуратурою оголосили про підозру дев’ятьом керівникам реабілітаційних установ, яким судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

СБУ поінформувала Міністерство соціальної політики про виявлені факти для вжиття невідкладних заходів щодо забезпечення належного відомчого контролю за виконанням програм реабілітації учасників антитерористичної операції.

Зазначається, що Мінсоцполітики ініціювало внесення змін до законодавства для врегулювання порядку використання бюджетних коштів, передбачених для соціального захисту учасників АТО.

Планується, що повноваження з виконання програми будуть передані до місцевих управлінь праці та соціального захисту населення.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Нацполіцією викрили групу зловмисників, які планували "продати" посаду керівника одного з державних аграрних підприємств Харківської області.