У Вінниці скасували нічний режим світлофора
"Заборона відключення світлофорів у нічний час і відмова від жовтого миготливого сигналу на нерегульованих перехрестях – запорука підвищення безпеки дорожнього руху. Це викладено у висновках та рекомендаціях урядової комісії [про стандарти роботи світлофорів]... маю надію, що вони після схвалення урядом, будуть запроваджені органами місцевого самоврядування по всій державі", – пише заступник міністра інфраструктури Юрій Лавринюк у Facebook.
У Вінниці проект реалізували міська рада та група "Транспорт і мобільність" у межах концепції "Вінниця-2030".
Нагадаємо, 18 квітня повідомлялося, що Кабінет міністрів доручив Міністерству інфраструктури України, Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, "Укравтодору" та Укртрансбезпеці опрацювати питання щодо скасування жовтого сигналу світлофора та у разі необхідності винести його на засідання уряду. Юрій Лавренюк назвав цю ініціативу "дуже правильною", тому що "останні резонансні ДТП" пов’язані з проїздом на жовтий сигнал світлофора. Зокрема, він мав на увазі ДТП у Кривому Розі.
Водночас керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак заявив, що не підтримує ідею скасування жовтого сигналу світлофора на дорогах країни, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
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