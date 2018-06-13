У Вінниці скасували нічний режим світлофора

Проект реалізували міська рада та група "Транспорт і мобільність" у межах концепції "Вінниця-2030"

У Вінниці скасували "миготливий жовтий2 сигнал світлофора. З 11 червня всі світлофори на магістральних вулицях міста працюють у цілодобовому режимі.

"Заборона відключення світлофорів у нічний час і відмова від жовтого миготливого сигналу на нерегульованих перехрестях – запорука підвищення безпеки дорожнього руху. Це викладено у висновках та рекомендаціях урядової комісії [про стандарти роботи світлофорів]... маю надію, що вони після схвалення урядом, будуть запроваджені органами місцевого самоврядування по всій державі", – пише заступник міністра інфраструктури Юрій Лавринюк у Facebook.

У Вінниці проект реалізували міська рада та група "Транспорт і мобільність" у межах концепції "Вінниця-2030".

Нагадаємо, 18 квітня повідомлялося, що Кабінет міністрів доручив Міністерству інфраструктури України, Міністерству внутрішніх справ України, Національній поліції України, "Укравтодору" та Укртрансбезпеці опрацювати питання щодо скасування жовтого сигналу світлофора та у разі необхідності винести його на засідання уряду. Юрій Лавренюк назвав цю ініціативу "дуже правильною", тому що "останні резонансні ДТП" пов’язані з проїздом на жовтий сигнал світлофора. Зокрема, він мав на увазі ДТП у Кривому Розі.

Водночас керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак заявив, що не підтримує ідею скасування жовтого сигналу світлофора на дорогах країни, повідомляє "Інтерфакс-Україна".