На Сході загинув військовий з Нововолинська Олег Пушкарук 1969-го року народження

У війні в Луганській області, яку нещодавно перейменували з АТО в операцію Об’єднаних сил, під обстрілами загинув військовослужбовець 14-ї бригади із Нововолинська.

Фото: bug.org.ua

Загиблий - мешканець Нововолинська Олег Пушкарук 1969-го року народження, - повідомляє "БУГ". Військовий комісар Олександр Плужнік підтвердив ім’я загиблого. Та сказав, що поки офіційних повідомлень не надійшло. Противник 21 раз застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння. У ніч на 9-те травня один військовослужбовець загинув. Із передової також повідомили, що бойові дії тривають досі. Олег Пушкарук востаннє спілкувався із сім’єю в понеділок та розповідав, що ситуація напружена. Військовий служив по контракту. Вдома його чекала дружина та двоє маленьких діток. Нагадаємо, минула доба в районі ООС характеризувалася збільшенням застосування бойовиками важкого озброєння - один військовий загинув, четверо - поранено.

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