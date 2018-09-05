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На Сході загинув військовий з Нововолинська

Олег Пушкарук 1969-го року народження
У війні в Луганській області, яку нещодавно перейменували з АТО в операцію Об’єднаних сил, під обстрілами загинув військовослужбовець 14-ї бригади із Нововолинська.
На Сході загинув військовий з Нововолинська Фото: bug.org.ua

Загиблий - мешканець Нововолинська Олег Пушкарук 1969-го року народження, - повідомляє "БУГ".

Військовий комісар Олександр Плужнік підтвердив ім’я загиблого. Та сказав, що поки офіційних повідомлень не надійшло.

Противник 21 раз застосовував заборонене Мінськими домовленостями озброєння. У ніч на 9-те травня один військовослужбовець загинув.

Із передової також повідомили, що бойові дії тривають досі.

Олег Пушкарук востаннє спілкувався із сім’єю в понеділок та розповідав, що ситуація напружена. Військовий служив по контракту. Вдома його чекала дружина та двоє маленьких діток.

Нагадаємо, минула доба в районі ООС характеризувалася збільшенням застосування бойовиками важкого озброєння - один військовий загинув, четверо - поранено.

 
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09 05 2018 13:40
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