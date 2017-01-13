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У ВМС назвали імена загиблих морпіхів

Микола Охріменко, Сергій Сонько і Сергій Трубін загинули під час виконання завдань у зоні АТО
Під час виконання завдань у зоні АТО загинули троє морських піхотинців: молодший сержант Микола Охріменко, молодший сержант Сергій Сонько і старший матрос Сергій Трубін.
У ВМС назвали імена загиблих морпіхів Фото: УНІАН

Микола Охріменко, Сергій Сонько і Сергій Трубін загинули під час виконання завдань у зоні АТО.

Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.

"Військово-Морські Сили Збройних Сил України понесли непоправну втрату. У районі проведення антитерористичної операції на території Луганської і Донецької областей під час виконання завдань із захисту суверенітету і територіальної цілісності України загинули наші бойові побратими - молодший сержант Микола ОХРІМЕНКО, молодший сержант Сергій СОНЬКО та старший матрос Сергій ТРУБІН. Морські піхотинці до останнього свого подиху боронили Батьківщину, до кінця виконали Конституційний обов’язок.", - відзначили в штабі ВМС.

Командування, особовий склад Військово-Морських Сил Збройних Сил України висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблих.

Раніше сьогодні бойовики передали українській стороні тіла трьох загиблих військовослужбовців які пропали 8 січня біля лінії розмежування під Маріуполем.

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13 01 2017 21:19
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