У ВМС назвали імена загиблих морпіхів
Микола Охріменко, Сергій Сонько і Сергій Трубін загинули під час виконання завдань у зоні АТО.
Про це повідомляє прес-служба ВМС ЗСУ.
"Військово-Морські Сили Збройних Сил України понесли непоправну втрату. У районі проведення антитерористичної операції на території Луганської і Донецької областей під час виконання завдань із захисту суверенітету і територіальної цілісності України загинули наші бойові побратими - молодший сержант Микола ОХРІМЕНКО, молодший сержант Сергій СОНЬКО та старший матрос Сергій ТРУБІН. Морські піхотинці до останнього свого подиху боронили Батьківщину, до кінця виконали Конституційний обов’язок.", - відзначили в штабі ВМС.
Командування, особовий склад Військово-Морських Сил Збройних Сил України висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким загиблих.
Раніше сьогодні бойовики передали українській стороні тіла трьох загиблих військовослужбовців які пропали 8 січня біля лінії розмежування під Маріуполем.
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