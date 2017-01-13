Україна отримала тіла трьох загиблих бійців в зоні АТО

Міністерство оборони України повідомило, що 13 січня, у Донецьку представникам гуманітарного проекту Збройних Сил України ЕВАКУАЦІЯ 200 передали тіла трьох загиблих українських військовослужбовців.

Тіла доставляють до Дніпра, де їх буде передано слідчим органам Національної поліції України та представникам Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

"Найближчим часом відбудеться процес опізнання тіл, а також судово-медична експертиза, що встановить причину смерті та обставини, за яких загинули українські військовослужбовці", - зазначається в повідомленні відомства.

У штабі АТО підтвердили інформацію про передачу українській стороні тіл трьох українських військовослужбовців, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на прес-центр штабу.

Нагадаємо, троє морпіхів, які зникли 8 січня біля лінії розмежування на Маріупольському напрямку, загинули.