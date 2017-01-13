Україна отримала тіла трьох загиблих бійців в зоні АТО
Тіла доставляють до Дніпра, де їх буде передано слідчим органам Національної поліції України та представникам Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.
"Найближчим часом відбудеться процес опізнання тіл, а також судово-медична експертиза, що встановить причину смерті та обставини, за яких загинули українські військовослужбовці", - зазначається в повідомленні відомства.
У штабі АТО підтвердили інформацію про передачу українській стороні тіл трьох українських військовослужбовців, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на прес-центр штабу.
Нагадаємо, троє морпіхів, які зникли 8 січня біля лінії розмежування на Маріупольському напрямку, загинули.
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