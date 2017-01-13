Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Україна отримала тіла трьох загиблих бійців в зоні АТО

Найближчим часом відбудеться процес опізнання тіл, а також судово-медична експертиза
Міністерство оборони України повідомило, що 13 січня, у Донецьку представникам гуманітарного проекту Збройних Сил України ЕВАКУАЦІЯ 200 передали тіла трьох загиблих українських військовослужбовців.
Україна отримала тіла трьох загиблих бійців в зоні АТО Фото: mil.gov.ua

Тіла доставляють до Дніпра, де їх буде передано слідчим органам Національної поліції України та представникам Дніпропетровського обласного бюро судово-медичної експертизи. Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

"Найближчим часом відбудеться процес опізнання тіл, а також судово-медична експертиза, що встановить причину смерті та обставини, за яких загинули українські військовослужбовці", - зазначається в повідомленні відомства.

У штабі АТО підтвердили інформацію про передачу українській стороні тіл трьох українських військовослужбовців, повідомляє Радіо Свобода із посиланням на прес-центр штабу.

Нагадаємо, троє морпіхів, які зникли 8 січня біля лінії розмежування на Маріупольському напрямку, загинули.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 01 2017 18:15
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

Курс на виживання: чому держава знищує дрібний бізнес?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat