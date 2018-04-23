У Виконкомі СНД заявили, що не отримували офіційних повідомлень про вихід України зі Співдружності
"Офіційно вам заявляю, що жодних повідомлень, офіційних повідомлень, звернень в органи СНД від України не надходило", - сказав Лебедєв в понеділок у Мінську, повідомляє "Інтерфакс Україна".
За його словами, у виконкомі "звернули увагу на заяву президента України Порошенка" з приводу виходу України із Співдружності.
"Але це поки тільки доручення. Яке прийме рішення уряд (України, - ред.), які рекомендації будуть надані, ще почекаємо", - зазначив він.
Він висловив думку, що як Україна, так і країни СНД зацікавлені у співпраці.
"Україна в силу свого географічного положення, тісних давніх зв'язків з країнами Співдружності, звичайно, розглядається як наш сусід, наш партнер, і більшість країн СНД були б зацікавлені в тому, щоб вона залишалася й надалі нашим добрим сусідом і нашим партнером", - сказав Лебедєв.
"Ми зацікавлені у збереженні широкої взаємодії з Україною", - додав голова Виконкому СНД.
Нагадаємо, що 12 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна покине статутні органи Співдружності Незалежних Держав.
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