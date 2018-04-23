У Виконкомі СНД заявили, що не отримували офіційних повідомлень про вихід України зі Співдружності

Зазначається, що у Виконавчому комітеті звернули увагу на позицію президента України Петра Порошенка з цього приводу

Голова Виконкому Співдружності незалежних держав, Виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв заявив, що орган не отримував офіційного повідомлення від України про її вихід зі співдружності.

"Офіційно вам заявляю, що жодних повідомлень, офіційних повідомлень, звернень в органи СНД від України не надходило", - сказав Лебедєв в понеділок у Мінську, повідомляє "Інтерфакс Україна".

За його словами, у виконкомі "звернули увагу на заяву президента України Порошенка" з приводу виходу України із Співдружності.

"Але це поки тільки доручення. Яке прийме рішення уряд (України, - ред.), які рекомендації будуть надані, ще почекаємо", - зазначив він.

Він висловив думку, що як Україна, так і країни СНД зацікавлені у співпраці.

"Україна в силу свого географічного положення, тісних давніх зв'язків з країнами Співдружності, звичайно, розглядається як наш сусід, наш партнер, і більшість країн СНД були б зацікавлені в тому, щоб вона залишалася й надалі нашим добрим сусідом і нашим партнером", - сказав Лебедєв.

"Ми зацікавлені у збереженні широкої взаємодії з Україною", - додав голова Виконкому СНД.