Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Виконкомі СНД заявили, що не отримували офіційних повідомлень про вихід України зі Співдружності

Зазначається, що у Виконавчому комітеті звернули увагу на позицію президента України Петра Порошенка з цього приводу
Голова Виконкому Співдружності незалежних держав, Виконавчий секретар СНД Сергій Лебедєв заявив, що орган не отримував офіційного повідомлення від України про її вихід зі співдружності.
У Виконкомі СНД заявили, що не отримували офіційних повідомлень про вихід України зі Співдружності Саміт СНД. Фото: president.gov.ua

"Офіційно вам заявляю, що жодних повідомлень, офіційних повідомлень, звернень в органи СНД від України не надходило", - сказав Лебедєв в понеділок у Мінську, повідомляє "Інтерфакс Україна".

За його словами, у виконкомі "звернули увагу на заяву президента України Порошенка" з приводу виходу України із Співдружності.

"Але це поки тільки доручення. Яке прийме рішення уряд (України, - ред.), які рекомендації будуть надані, ще почекаємо", - зазначив він.

Він висловив думку, що як Україна, так і країни СНД зацікавлені у співпраці.

"Україна в силу свого географічного положення, тісних давніх зв'язків з країнами Співдружності, звичайно, розглядається як наш сусід, наш партнер, і більшість країн СНД були б зацікавлені в тому, щоб вона залишалася й надалі нашим добрим сусідом і нашим партнером", - сказав Лебедєв.

"Ми зацікавлені у збереженні широкої взаємодії з Україною", - додав голова Виконкому СНД.

Нагадаємо, що 12 квітня Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна покине статутні органи Співдружності Незалежних Держав.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 04 2018 17:54
ТЕГИ: СНД
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.