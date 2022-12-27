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Тепер вся надія на Фродо: соцмережі висміяли подаровані путіним кільця главам країн СНД

27 грудня 2022, 17:30
Тепер вся надія на Фродо: соцмережі висміяли подаровані путіним кільця главам країн СНД
Зеленський Фродо
Цікаво, що з усіх учасників саміту лише білоруський диктатор Олександр Лукашенко відразу вдів цей перстень кріпосного на свій палець

Президент росії владімір путін подарував вісім кілець учасникам неформального саміту лідерів країн СНД, одне залишив для себе, повідомляє UN.

На кожному кільці розміщено символіку СНД та надпис "З новим роком 2023". Крім того, на перснях  вказано назву країни, де проходив саміт — росія.

У соцмережах одразу почалася хвиля жартів, у яких висміяли ці подарунки та порівняли такі презенти із пародією на дев'ять "кілець влади" з творів Джона Рональда Руела Толкіна. За текстом книги такі кільця викував темний володар Саурон, щоб поневолити усіх людей та здобути свою владу над світом.

Цікаво, що з усіх учасників саміту лише білоруський диктатор Олександр Лукашенко відразу вдів цей перстень кріпосного на свій палець.

 


СНДсоцмережірф тероризм

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