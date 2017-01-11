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У Запоріжжі боєць випадково застрелив колегу по службі

23-річний боєць загинув на місці, стрільця затримано
У Запоріжжі військовослужбовець-контрактник військової частини №3029 застрелив свого товариша по службі.
У Запоріжжі боєць випадково застрелив колегу по службі Фото: АFР

21-річний солдат з Волинської області під час зміни чергування необережно поводився зі зброєю (перезаряджав її) і випадково застрелив товариша по службі з Київської області 1994 року народження, повідомляє УНН.

Подія сталася 30 жовтня близько 3 години ночі. 23-річний боєць загинув на місці, стрільця затримано.

У військовій частині проводиться службова перевірка.

Нагадаємо, що впродовж жовтня 2017 року під час бойових дій на сході України, за офіційними даними, загинули одинадцять військовослужбовців Збройних сил України, поранень зазнали 47 бійців.

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01 11 2017 16:37
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