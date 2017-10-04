У Запоріжжі судитимуть замначальника Служби автодоріг за розтрату 1.3 млн гривень
Прокуратура області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів під час будівництва мостів через Дніпро у Запоріжжі, - повідомляють у прокуратурі Запоріжжя, інформує "Еспресо".
Під час досудового розслідування встановлено, що заступник начальника Служби автомобільних доріг в Запорізькій області завищував вартість матеріалів, які закуповувалися для будівництва мостів. Посадовець вносив до офіційних документів завідомо неправдиві відомості і розтратив бюджетних коштів на суму 1 298 846, 58 грн.
Наразі триває судовий розгляд кримінального провадження.
Нагадаємо, у Запорізькій області посадовцю Бердянського морського торгівельного порту загрожує шість років в'язниці через зловживання владою, що призвело до завдання державі збитків на суму 1,371 млн грн.
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