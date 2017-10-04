У Запоріжжі судитимуть замначальника Служби автодоріг за розтрату 1.3 млн гривень

У Запоріжжі за завдані збитки державі в розмірі понад 1 млн грн при будівництві мостів через Дніпро судитимуть чиновника Служби автомобільних доріг.

Прокуратура області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів під час будівництва мостів через Дніпро у Запоріжжі, - повідомляють у прокуратурі Запоріжжя, інформує "Еспресо".

Під час досудового розслідування встановлено, що заступник начальника Служби автомобільних доріг в Запорізькій області завищував вартість матеріалів, які закуповувалися для будівництва мостів. Посадовець вносив до офіційних документів завідомо неправдиві відомості і розтратив бюджетних коштів на суму 1 298 846, 58 грн.

Наразі триває судовий розгляд кримінального провадження.

Нагадаємо, у Запорізькій області посадовцю Бердянського морського торгівельного порту загрожує шість років в'язниці через зловживання владою, що призвело до завдання державі збитків на суму 1,371 млн грн.