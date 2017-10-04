Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

У Запоріжжі судитимуть замначальника Служби автодоріг за розтрату 1.3 млн гривень

Наразі триває судовий розгляд кримінального провадження
У Запоріжжі за завдані збитки державі в розмірі понад 1 млн грн при будівництві мостів через Дніпро судитимуть чиновника Служби автомобільних доріг.
У Запоріжжі судитимуть замначальника Служби автодоріг за розтрату 1.3 млн гривень Фото: Colourbox

Прокуратура області скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України за фактом розтрати бюджетних коштів під час будівництва мостів через Дніпро у Запоріжжі, - повідомляють у прокуратурі Запоріжжя, інформує "Еспресо".

Під час досудового розслідування встановлено, що заступник начальника Служби автомобільних доріг в Запорізькій області завищував вартість матеріалів, які закуповувалися для будівництва мостів. Посадовець вносив до офіційних документів завідомо неправдиві відомості і розтратив бюджетних коштів на суму 1 298 846, 58 грн.

Наразі триває судовий розгляд кримінального провадження.

Нагадаємо, у Запорізькій області посадовцю Бердянського морського торгівельного порту загрожує шість років в'язниці через зловживання владою, що призвело до завдання державі збитків на суму 1,371 млн грн.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 04 2017 14:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.