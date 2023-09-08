Українські війська проривають російську оборону на Запоріжжі і під Бахмутом – ISW

Вчора ЗСУ продовжили наступ під Бахмутом і в західній частині Запорізької області т здобули успіхи на обох ділянках фронту.

Про це Інститут вивчення війни написав на сайті.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 7 вересня, показують, що українські сили досягли незначних успіхів на північний захід від Кліщіївки. Український Генштаб повідомив, що українські сили досягли успіхів на південь від Бахмуту та поблизу Роботиного та Вербового на заході Запорізької області", - пише ISW.

Також геолокація, опублікована 7 вересня, свідчить про подальше просування українських військ на північний захід від Вербового на заході Запорізької області, додали в інституті.

Один з топ російських військових блогерів також стверджує, що українські сили продовжили просування в цьому районі.

ISW оцінює, що контрнаступ України може досягти оперативних успіхів вже в цьому році, але наступні лінії російських оборонних позицій все ще створюють значні проблеми для українських сил.