На Запоріжжі посадовцю загрожує шість років в'язниці через зловживання владою

Чоловіка позбавлять права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років

У Запорізькій області посадовцю Бердянського морського торгівельного порту загрожує шість років в'язниці через зловживання владою, що призвело до завдання державі збитків на суму 1,371 млн грн.

"5 квітня посадовцю оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного злочину. Згідно чинному законодавству, підозрюваного може чекати до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - повідомляє прес-служба МВС України.

При цьому зауважується, що раніше правоохоронці встановили, що згаданий посадовець у період з 4 по 8 січня поточного року, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, дав підлеглим вказівку блокувати бетонними плитами всі під’їзди до причалу №2.

Своїми діями він зірвав виконання умов укладеного договору одним із товариств з обмеженою відповідальністю. Це призвело до розірвання договору, накладення штрафу у розмірі понад 271 тис. грн, а також завдало збитків на суму у понад 1,1 млн грн.

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП у Запорізькій області було розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

Під процесуальним керівництвом прокуратури області здійснюється досудове розслідування. Проведено низку обшуків за місцем роботи чиновника, у ході яких вилучено документи, котрі підтверджують його незаконну діяльність.

Нагадаємо, що Антикорупційна прокуратура направила до Солом'янського районного суду Києва обвинувальний акт за підозрою посадових осіб одного з підприємств "Укрзалізниці" та комерційних підприємств в заволодінні коштами залізниці в сумі 20 млн грн під час тендерних закупівель.