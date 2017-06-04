На Запоріжжі посадовцю загрожує шість років в'язниці через зловживання владою
"5 квітня посадовцю оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного злочину. Згідно чинному законодавству, підозрюваного може чекати до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", - повідомляє прес-служба МВС України.
При цьому зауважується, що раніше правоохоронці встановили, що згаданий посадовець у період з 4 по 8 січня поточного року, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, дав підлеглим вказівку блокувати бетонними плитами всі під’їзди до причалу №2.
Своїми діями він зірвав виконання умов укладеного договору одним із товариств з обмеженою відповідальністю. Це призвело до розірвання договору, накладення штрафу у розмірі понад 271 тис. грн, а також завдало збитків на суму у понад 1,1 млн грн.
За даним фактом слідчим управлінням ГУНП у Запорізькій області було розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).
Під процесуальним керівництвом прокуратури області здійснюється досудове розслідування. Проведено низку обшуків за місцем роботи чиновника, у ході яких вилучено документи, котрі підтверджують його незаконну діяльність.
Нагадаємо, що Антикорупційна прокуратура направила до Солом'янського районного суду Києва обвинувальний акт за підозрою посадових осіб одного з підприємств "Укрзалізниці" та комерційних підприємств в заволодінні коштами залізниці в сумі 20 млн грн під час тендерних закупівель.
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