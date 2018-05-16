У Запоріжжі під час акції на підтримку ЛГБТ-спільноти невідомий кинув петарду в учасників
Учасники акції тримали плакати, на одній стороні яких були кольори веселки, а на іншій – напис "Ми видимі". Також активісти випустили в небо різнокольорові кульки, інформує Запорізький обласний благодійний фонд "Гендер Зед".
Як йдеться у повідомленні, не обійшлося і без сутичок.
"До початку акції на місце флешмобу прийшли невідомі, які відкрито заявляли свою позицію проти ЛГБТ. Наприкінці заходу один з чоловіків кинув в учасників та журналістів вибуховий предмет і почав тікати. Через декілька хвилин його затримали в одному із дворів. Чоловік пояснив, що його звуть Богдан, а на злочин його штовхнула ненависть до ЛГБТ-спільноти", - йдеться у повідомленні.
Усі фото: genderz.org.ua
Нагадаємо, що посли 16 держав, а також глава Представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі закликали Україну підтримувати рівність, гідність і верховенство права і забезпечити права ЛГБТІ.
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