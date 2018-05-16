Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Запоріжжі під час акції на підтримку ЛГБТ-спільноти невідомий кинув петарду в учасників

Через декілька хвилин чоловіка затримали в одному із дворів
У Запоріжжі відбувся флешмобу напередодні міжнародного дня протидії гомофобії, трансфобії та біфобії: небайдужі підтримали ЛГБТ-спільноту біля міської ради.
У Запоріжжі під час акції на підтримку ЛГБТ-спільноти невідомий кинув петарду в учасників Фото: genderz.org.ua

Учасники акції тримали плакати, на одній стороні яких були кольори веселки, а на іншій – напис "Ми видимі". Також активісти випустили в небо різнокольорові кульки, інформує Запорізький обласний благодійний фонд "Гендер Зед".

Як йдеться у повідомленні, не обійшлося і без сутичок.

"До початку акції на місце флешмобу прийшли невідомі, які відкрито заявляли свою позицію проти ЛГБТ. Наприкінці заходу один з чоловіків кинув в учасників та журналістів вибуховий предмет і почав тікати. Через декілька хвилин його затримали в одному із дворів. Чоловік пояснив, що його звуть Богдан, а на злочин його штовхнула ненависть до ЛГБТ-спільноти", - йдеться у повідомленні.


Усі фото: genderz.org.ua

Нагадаємо, що посли 16 держав, а також глава Представництва Європейського Союзу в Україні Х'юг Мінгареллі закликали Україну підтримувати рівність, гідність і верховенство права і забезпечити права ЛГБТІ.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 05 2018 20:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Чоловік у білому костюмі

Чоловік у білому костюмі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.