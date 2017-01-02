У Запоріжжі затримали наркобарона: поліція вилучила наркотики на 20 млн грн
Вилучені наркотики оцінили у 20 млн грн, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
За його словами, в рамках спецоперації затримали кримінального авторитета, який організував та контролював постачання, зберігання і збут наркотиків. Під час обшуків на складах угруповання вилучили 3 кг кокаїну, 0,5 кг гашишу, 100 г опіуму; 100 г амфітаміну, близько 1000 таблеток екстазі і 15 г героїну, а також зброю, боєприпаси та вибухівку. За попередніми оцінками, загальна вартість вилучених наркотиків складає близько 20 млн грн.
"Організована злочинна група вела свою діяльність в особливо великих масштабах на території України з продажу наркотиків найширшого асортименту оптом і в роздріб. Мала широкі міжнародні зв'язки, відмінно налагоджену логістику і високий рівень конспірації", - заявив Аваков на своїй сторінці в Facebook.
Як інформував iPress.ua, раніше поліція на Вінничині вилучила у чоловіка 60 кг наркотиків.
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