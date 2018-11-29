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У Запорізькій області всі поліцейські та військові перейшли на посилений режим роботи, - ОДА

По лінії прикордонслужби посилені заходи безпеки
Станом на сьогодні, 29 листопада, в Запорізькій області всі правоохоронні органи та військові формування працюють у посиленому режимі.
У Запорізькій області всі поліцейські та військові перейшли на посилений режим роботи, - ОДА Костянтин Бриль. Фото: з вільних джерел

"На сьогоднішній день у нас всі правоохоронні органи, військові формування перейшли на посилений режим роботи, деякі з них отримали бойовий наказ. По лінії прикордонної служби, у зв’язку з тим, що у нас 200 км лінії розмежування по Азовському узбережжю, посилені заходи", - сказав в ефірі "112 Україна" повідомив голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль.

Він також спростував повідомлення деяких медіа та соцмереж про випадки, коли люди у військовій формі намагалися зайти у житло чи забрати речі.

"Така інформація була у ЗМІ і соцмережах, але у нас жодного випадку немає", - заявив голова.

Він також зазначив, що одним із заходів попередження подібних випадків у Запорізькій області є заборона знаходження у військовій формі людей, які до цього не мають відношення, та суворий контроль за цим.

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Костянтин Бриль також повідомив, що призовна кампанія в області наразі проводиться у штатному режимі. Водночас він зазначив, що органи влади на сьогодні зобов’язані допомагати воєнкоматам, приміром, якщо знадобиться обхід будинків або залучення соціальних служб.

Нагадаємо, закон про запровадження в Україні воєнного стану набув чинності, оскільки був опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України".

Воєнний стан вводиться в 10 областях України(Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Вінницькій).

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29 11 2018 11:35
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