У Запорізькій області всі поліцейські та військові перейшли на посилений режим роботи, - ОДА
"На сьогоднішній день у нас всі правоохоронні органи, військові формування перейшли на посилений режим роботи, деякі з них отримали бойовий наказ. По лінії прикордонної служби, у зв’язку з тим, що у нас 200 км лінії розмежування по Азовському узбережжю, посилені заходи", - сказав в ефірі "112 Україна" повідомив голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль.
Він також спростував повідомлення деяких медіа та соцмереж про випадки, коли люди у військовій формі намагалися зайти у житло чи забрати речі.
"Така інформація була у ЗМІ і соцмережах, але у нас жодного випадку немає", - заявив голова.
Він також зазначив, що одним із заходів попередження подібних випадків у Запорізькій області є заборона знаходження у військовій формі людей, які до цього не мають відношення, та суворий контроль за цим.
Читайте також: Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА
Костянтин Бриль також повідомив, що призовна кампанія в області наразі проводиться у штатному режимі. Водночас він зазначив, що органи влади на сьогодні зобов’язані допомагати воєнкоматам, приміром, якщо знадобиться обхід будинків або залучення соціальних служб.
Нагадаємо, закон про запровадження в Україні воєнного стану набув чинності, оскільки був опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України".
Воєнний стан вводиться в 10 областях України(Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Вінницькій).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- ВІДЕО Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилювався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"