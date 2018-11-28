Воєнний стан почав діяти Також у газеті опублікована постанова Ради про призначення чергових виборів президента України на 31 березня 2019 року

Закон про запровадження в Україні воєнного стану набув чинності, оскільки був опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України".

Документ опублікований у спецвипуску видання від 28 листопада №226. Читайте також: Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА Закон, зокрема, затверджує указ президента Петра Порошенка "Про введення воєнного стану в Україні". Опублікувало видання і сам указ. Також у газеті опублікована постанова Ради про призначення чергових виборів президента України на 31 березня 2019 року. Читайте також: Що таке воєнний стан і як зміниться життя кожного українця Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

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