ПОЛІТИКА НОВИНИЗакон про запровадження в Україні воєнного стану набув чинності, оскільки був опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Воєнний стан почав діяти
Також у газеті опублікована постанова Ради про призначення чергових виборів президента України на 31 березня 2019 року
Документ опублікований у спецвипуску видання від 28 листопада №226.
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Закон, зокрема, затверджує указ президента Петра Порошенка "Про введення воєнного стану в Україні". Опублікувало видання і сам указ.
Також у газеті опублікована постанова Ради про призначення чергових виборів президента України на 31 березня 2019 року.
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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.
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