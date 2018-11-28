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Воєнний стан почав діяти

Також у газеті опублікована постанова Ради про призначення чергових виборів президента України на 31 березня 2019 року
Закон про запровадження в Україні воєнного стану набув чинності, оскільки був опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України".
Воєнний стан почав діяти

Документ опублікований у спецвипуску видання від 28 листопада №226.

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Закон, зокрема, затверджує указ президента Петра Порошенка "Про введення воєнного стану в Україні". Опублікувало видання і сам указ.

Також у газеті опублікована постанова Ради про призначення чергових виборів президента України на 31 березня 2019 року.

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Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

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28 11 2018 16:50
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