У Золотому-4 воїни ОС зайняли кращі позиції та взяли під контроль дороги, - ВІДЕО

На Луганщині військовослужбовці Об'єднаних сил утворили нові опорні пункти біля Золотого-4, яке українські бійці взяли під контроль наприкінці червня.

"Військовослужбовці окремої механізованої бригади зі складу Об'єднаних сил на напрямку Попасна – Первомайське, розвиваючи оборонні позиції, які були облаштовані воїнами бригад, що виконували завдання раніше, у взаємодії з ротою глибинної розвідки зі складу резерву Об'єднаних сил удосконалили та розвинули займане тактичне положення, утворивши нові опорні пункти та інші елементи бойового порядку", йдеться на Facebook-сторінці операції Об'єднаних сил.

У подальшому вони складуть "повноцінну смугу забезпечення", зазначають ОС.

"Також було взято під контроль дороги, якими раніше внаслідок відсутності такого могли переміщатися диверсійно-розвідувальні групи та контрабанда. Вже зараз такі дії неможливі", – заявляє штаб.

У свою чергу, Оперативне командування "Північ" повідомляє, що "наприкінці червня поточного року силами кількох підрозділів, які включені до складу Об'єднаних сил, взято під повний контроль населений пункт Золоте-4".

"Операція тривала кілька днів і завершилася без втрат. Свої нові укріплення українські військові облаштували на стратегічно важливих висотах та на значній відстані від будівель місцевого населення", – зазначає командування.

За словами заступника командувача Об’єднаних сил генерал-майора Олександра Голоднюка, майже 4 роки поспіль кілька вулиць селища Золоте-4 перебували у так званій "сірій зоні", тому у людей накопилося дуже багато питань, що потребують негайного вирішення.

"Проблем у людей багато, але вони налаштовані позитивно", – сказав він.

"Питання в основному стосуються перепускного режиму через контрольний пункт в’їзду та виїзду, забезпеченню твердим паливом на зимовий період, а також будівельними матеріалами для проведення ремонтних робіт на покрівлях, наданню медичної допомоги, а також допомоги у виконанні охоронних функцій, а саме облаштуванні місця дільничного інспектора тощо", – сказав Голоднюк.

Одним із головних питань є розмінування прилеглої до селища території.

"Процес із розмінування вже розпочато. Зокрема, Об’єднаними силами вже розміноване місцеве кладовище та більшість доріг", – сказав Голоднюк.

Нагадаємо, що 30 червня 2018 року Збройні сили України взяли під контроль населений пункт Золоте-4 в Луганській області, який був у "сірій зоні".