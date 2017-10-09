Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У зоні АТО доброволець першої хвилі мобілізації наклав на себе руки

Раніше хлопець двічі намагався вчинити самогубство, однак після курсу лікування повернувся до зони АТО контрактником
У суботу, 9 вересня, в зоні АТО покінчив з собою 36-річний боєць 56 бригади 23 батальйону.
У зоні АТО доброволець першої хвилі мобілізації наклав на себе руки Фото: google.com

Про це повідомляє "УНН" з посиланням на допис у Facebook координатор ГО "Центр "Побратим" Світлани Алєксєєвої.

"Доброволець, перша хвиля мобілізації. Після трагічних подій 5 вересня 2014 року – дві спроби суїциду, стаціонар психіатрії. Після дембеля через рік пішов на контракт", –  пише Алексєєва.

У 2014 році він пішов на передову добровольцем. Після обстрілу 5 вересня 2014 році батальону "Айдар", двічі намагався вчинити самогубство. Після цього він пройшов курс лікування у стаціонарі психіатричного відділення. Але через рік після демобілізації знову пішов до АТО у якості контрактника.

Згодом після повідомлення Алєксєєва закрила доступ до допису, пояснивши, що це тимчасово, "до завершення слідчих дій".

Нагадаємо, в липні наклав на себе руки 19-річний військовослужбовець Національної гвардії.

За півроку у столиці України Києві зафіксовано 216 випадків самогубств.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 09 2017 18:50
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.