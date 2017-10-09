У зоні АТО доброволець першої хвилі мобілізації наклав на себе руки
Про це повідомляє "УНН" з посиланням на допис у Facebook координатор ГО "Центр "Побратим" Світлани Алєксєєвої.
"Доброволець, перша хвиля мобілізації. Після трагічних подій 5 вересня 2014 року – дві спроби суїциду, стаціонар психіатрії. Після дембеля через рік пішов на контракт", – пише Алексєєва.
У 2014 році він пішов на передову добровольцем. Після обстрілу 5 вересня 2014 році батальону "Айдар", двічі намагався вчинити самогубство. Після цього він пройшов курс лікування у стаціонарі психіатричного відділення. Але через рік після демобілізації знову пішов до АТО у якості контрактника.
Згодом після повідомлення Алєксєєва закрила доступ до допису, пояснивши, що це тимчасово, "до завершення слідчих дій".
Нагадаємо, в липні наклав на себе руки 19-річний військовослужбовець Національної гвардії.
За півроку у столиці України Києві зафіксовано 216 випадків самогубств.
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