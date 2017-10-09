У зоні АТО доброволець першої хвилі мобілізації наклав на себе руки

Раніше хлопець двічі намагався вчинити самогубство, однак після курсу лікування повернувся до зони АТО контрактником

У суботу, 9 вересня, в зоні АТО покінчив з собою 36-річний боєць 56 бригади 23 батальйону.

Про це повідомляє "УНН" з посиланням на допис у Facebook координатор ГО "Центр "Побратим" Світлани Алєксєєвої.

"Доброволець, перша хвиля мобілізації. Після трагічних подій 5 вересня 2014 року – дві спроби суїциду, стаціонар психіатрії. Після дембеля через рік пішов на контракт", – пише Алексєєва.

У 2014 році він пішов на передову добровольцем. Після обстрілу 5 вересня 2014 році батальону "Айдар", двічі намагався вчинити самогубство. Після цього він пройшов курс лікування у стаціонарі психіатричного відділення. Але через рік після демобілізації знову пішов до АТО у якості контрактника.

Згодом після повідомлення Алєксєєва закрила доступ до допису, пояснивши, що це тимчасово, "до завершення слідчих дій".

Нагадаємо, в липні наклав на себе руки 19-річний військовослужбовець Національної гвардії.

За півроку у столиці України Києві зафіксовано 216 випадків самогубств.