У зону ООС привезли Вифлеємський вогонь
"Представники національної скаутської організації "Пласт" передали Вифлеємський вогонь миру воїнам бригади у селищі Троїцьке Луганської області", - повідомляє прес-центр штабу ООС.
Зазначається, що передача вогнику миру - це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, що полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Палаючий вогник символізує побажання добра, душевного спокою, любові до людей і до світу.
Вифлеємський вогонь - це солідарність зі всіма, хто далеко від рідних домівок зустрічатиме Різдво Христове, наголосили у штабі ООС.
Додамо, минулої доби 23 грудня російські окупаційні війська не порушували режим припинення вогню.
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