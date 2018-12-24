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У зону ООС привезли Вифлеємський вогонь

"Представники національної скаутської організації "Пласт" передали Вифлеємський вогонь миру воїнам"
На Луганщині у зоні ООС запалав Вифлеємський вогонь миру.
У зону ООС привезли Вифлеємський вогонь штаб ООС

"Представники національної скаутської організації "Пласт" передали Вифлеємський вогонь миру воїнам бригади у селищі Троїцьке Луганської області", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що передача вогнику миру - це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, що полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Палаючий вогник символізує побажання добра, душевного спокою, любові до людей і до світу.

Вифлеємський вогонь - це солідарність зі всіма, хто далеко від рідних домівок зустрічатиме Різдво Христове, наголосили у штабі ООС.

Додамо, минулої доби 23 грудня російські окупаційні війська не порушували режим припинення вогню.

 
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24 12 2018 19:20
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