У зону ООС привезли Вифлеємський вогонь

На Луганщині у зоні ООС запалав Вифлеємський вогонь миру.

"Представники національної скаутської організації "Пласт" передали Вифлеємський вогонь миру воїнам бригади у селищі Троїцьке Луганської області", - повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що передача вогнику миру - це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, що полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Палаючий вогник символізує побажання добра, душевного спокою, любові до людей і до світу.

Вифлеємський вогонь - це солідарність зі всіма, хто далеко від рідних домівок зустрічатиме Різдво Христове, наголосили у штабі ООС.

Додамо, минулої доби 23 грудня російські окупаційні війська не порушували режим припинення вогню.