У ЗСУ зникли двоє бійців, бойовики заявили про затримання "дезертирів"
В "ЛНР" заявили, що затримали двох українських бійців з 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які намагалися перейти через сіру зону.
Про це повідомляє підконтрольний бойовикам інформаційний ресурс.
"26 травня двоє озброєних бійців 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які втекли з позицій, були виявлені і затримані при спробі переходу через так звану сіру зону військовослужбовцями народної міліції ЛНР", – заявив представник так званого міністерства оборони "ЛНР" Андрій Марочко.
На сторінці 14-ї бригади у Facebook підтвердили, що 2 військовослужбовців 25 травня самовільно покинули розташування військової частини.
"25 травня два військовослужбовці самовільно залишили розташування військової частини, станом на сьогодні їх місце перебування не встановлено.
Військовою службою правопорядку та правоохоронними органами вживаються заходи щодо розшуку зазначених військовослужбовців", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, минулої доби бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню, з них 2 рази відкривали вогонь з важкого озброєння - 1 український військовослужбовець загинув, ще 4 - поранені.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Знайти себе на театральній сцені. І не загубити в суспільстві
- ВІДЕО З чим Україна їде на Каннський фестиваль?
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов
- "Спецконтингент, що підлягає виселенню" Так цинічно назвала Крим та його жителів радянська влада у документах 1944 року про переселення