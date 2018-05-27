У ЗСУ зникли двоє бійців, бойовики заявили про затримання "дезертирів"

З 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України 25 травня зникли 2 військовослужбовців, наступного дня бойовики заявили про затримання українців.

В "ЛНР" заявили, що затримали двох українських бійців з 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які намагалися перейти через сіру зону.

Про це повідомляє підконтрольний бойовикам інформаційний ресурс.

"26 травня двоє озброєних бійців 14-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, які втекли з позицій, були виявлені і затримані при спробі переходу через так звану сіру зону військовослужбовцями народної міліції ЛНР", – заявив представник так званого міністерства оборони "ЛНР" Андрій Марочко.

На сторінці 14-ї бригади у Facebook підтвердили, що 2 військовослужбовців 25 травня самовільно покинули розташування військової частини.

"25 травня два військовослужбовці самовільно залишили розташування військової частини, станом на сьогодні їх місце перебування не встановлено.

Військовою службою правопорядку та правоохоронними органами вживаються заходи щодо розшуку зазначених військовослужбовців", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, минулої доби бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню, з них 2 рази відкривали вогонь з важкого озброєння - 1 український військовослужбовець загинув, ще 4 - поранені.