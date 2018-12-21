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Uber у Франції оштрафували через витік даних клієнтів

Витік зачепив 57 млн користувачів
Національна комісія Франції з інформатики та свобод (CNIL) оштрафувала американську компанію Uber на 400 тисяч євро за те, що вона невчасно повідомила про масштабний витік персональних даних клієнтів, що стався 2016 року.
Uber у Франції оштрафували через витік даних клієнтів Фото: з відкритих джерел

Uber повідомив користувачам про інцидент лише в листопаді 2017 року. Витік зачепив 57 млн користувачів, зокрема 1,4 млн осіб у Франції, інформує EUobserver.

Минулого місяця Велика Британія та Нідерланди оштрафували Uber на відповідно 385 тисяч фунтів та 600 тисяч євро.

Додамо, у США для Uber відновили дозвіл тестування безпілотних авто після смертельної ДТП. Компанія планує розпочати заїзди в безпілотному режимі у найближчі тижні.

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21 12 2018 10:29
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