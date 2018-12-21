НОВИНИНаціональна комісія Франції з інформатики та свобод (CNIL) оштрафувала американську компанію Uber на 400 тисяч євро за те, що вона невчасно повідомила про масштабний витік персональних даних клієнтів, що стався 2016 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Uber у Франції оштрафували через витік даних клієнтів
Витік зачепив 57 млн користувачів
Фото: з відкритих джерел
Uber повідомив користувачам про інцидент лише в листопаді 2017 року. Витік зачепив 57 млн користувачів, зокрема 1,4 млн осіб у Франції, інформує EUobserver.
Минулого місяця Велика Британія та Нідерланди оштрафували Uber на відповідно 385 тисяч фунтів та 600 тисяч євро.
Додамо, у США для Uber відновили дозвіл тестування безпілотних авто після смертельної ДТП. Компанія планує розпочати заїзди в безпілотному режимі у найближчі тижні.
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21 12 2018 10:29 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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