Uber у Франції оштрафували через витік даних клієнтів Витік зачепив 57 млн користувачів

Національна комісія Франції з інформатики та свобод (CNIL) оштрафувала американську компанію Uber на 400 тисяч євро за те, що вона невчасно повідомила про масштабний витік персональних даних клієнтів, що стався 2016 року.

Фото: з відкритих джерел

Uber повідомив користувачам про інцидент лише в листопаді 2017 року. Витік зачепив 57 млн користувачів, зокрема 1,4 млн осіб у Франції, інформує EUobserver. Минулого місяця Велика Британія та Нідерланди оштрафували Uber на відповідно 385 тисяч фунтів та 600 тисяч євро. Додамо, у США для Uber відновили дозвіл тестування безпілотних авто після смертельної ДТП. Компанія планує розпочати заїзди в безпілотному режимі у найближчі тижні.

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