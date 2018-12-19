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У США для Uber відновили дозвіл тестування безпілотних авто після смертельної ДТП

Компанія планує розпочати заїзди в безпілотному режимі у найближчі тижні
Влада американського штату Пенсільванія дозволила компанії Uber відновити тестування безпілотних автомобілів на дорогах загального користуванняє
У США для Uber відновили дозвіл тестування безпілотних авто після смертельної ДТП Фото: з відкритих джерел

Програма тестування була припинена у березні минулого року після того, як у місті Темпа, штат Арізона, автомобіль Uber наїхав на пішохода, унаслідок чого той загинув, повідомляє The Verge.

Катастрофа була першою смертю, яка сталася з безпілотним автомобілем, це було сприйнято як серйозна перешкода для всієї галузі.

Як повідомило видання The Information, тепер Департамент транспортних засобів Пенсільванії знову видав Uber дозвіл на випробування безпілотних автомобілів на дорогах загального користування штату.

Згодом цю інформацію підтвердив представник Uber. Компанія планує розпочати заїзди в безпілотному режимі у найближчі тижні.

Нагадаємо, що Окружний суд Тель-Авіва (Ізраїль) заборонив роботу онлайн-сервісу таксі Uber.

 

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19 12 2018 23:50
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