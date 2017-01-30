Учасники блокади Донбасу погрожують підірвати магістралі в зоні АТО

У Луганській області на залізниці учасники блокади заявили про можливе знищення магістралей в разі їх розгону.

Ветерани стверджують, що є підтверджена інформація від волонтерів про переміщення спецпідрозділів для силового розгону ветеранів АТО.

"Штаб блокади торгівлі з окупантами заявляє, що в разі сценарію силового розгону протестуючих, він буде змушений перейти до партизанських методів боротьби проти російської окупації і фізичним знищенням магістралей, по яких йде фінансування тероризму та торгівлі на крові", - йдеться в заяві Штабу блокади в Facebook.

Нагадаємо, що організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" планують повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами у середині лютого.

27 січня ветерани АТО заявили, що готові пропускати вугілля, якщо буде посилено контроль за тим, що знаходиться у вагонах.

26 січня заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука виступив проти блокади окупованих територій Донбасу. 25 січня кілька народних депутатів, серед яких Семен Семенченко, Павло Костенко, на перегоні станцій Світлановим-Шипілова Луганській області розмістили три "дерев'яних їжаки" і оголосили про початок безстрокової акції протесту - блокади ОРДЛО. Пізніше, вони взяли під контроль ще одну вузлову станцію - Світланове.

Глава СБУ Василь Грицак, коментуючи блокування залізниці в Луганській області, заявив, що депутати не повинні брати в цьому участі.

За фактом блокування залізниці відкрито кримінальне провадження.

Керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз заявив, що блокування ветеранами АТО і народними депутатами залізниці в Луганській області несе загрозу енергетичній безпеці України. Павло Жебрівський сказав, що торгівлю з окупованими територіями Донбасу потрібно врегулювати законодавчо.