Учасники акції під Радою заявили про початок блокади Roshen

"Підемо по магазинах солодощів переконувати людей не давати жодної гривні"

Учасники мітингу, який з 17 жовтня проходить біля Верховної Ради, вирішили боротися з кондитерською корпорацією Roshen.

Активісти перекрили дорогу до логістичного центру Roshen в місті Яготин Київської області.Також вони нібито почали блокувати фабрику у Вінниці.

"Завтра підемо по магазинах солодощів переконувати людей не давати жодної гривні бізнесменові, який нехтує президентськими обов'язками", - написав Єгор Соболєв у Facebook.

Нагадаємо, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

Кондитерська корпорація Roshen - найбільший в Україні виробник солодощів. Порошенко, який володіє Roshen, корпорацією не керує. У січні 2016 року між компанією Порошенка Prime Asset Partners Limited і підрозділом банку Rothschild було підписано трастове угоду, а 4 квітня частка Порошенка в ТОВ "Центрально-європейська кондитерська компанія" (яке володіє Roshen) офіційно перейшла в сліпий траст.