Угоду про постачання електроенергії в ЄС підпишуть Грузія, Азербайджан, Угорщина та Румунія

Представники Грузії, Азербайджану, Угорщини та Румунії найближчим часом досягнуть угоди про постачання електроенергії в ЄС.

Про це заявив віце-прем'єр Грузії, глава Мінекономіки Леван Давіташвілі.

"Найближчим часом між Грузією, Румунією, Угорщиною та Азербайджаном буде досягнуто угоди для того, щоб усі чотири країни одночасно зуміли здійснити цей проект, тому що це інвестиція в кілька мільярдів і одночасно це дасть змогу підключити безпосередньо Грузію до енергоструктур ЄС", — сказав він.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв минулого тижня під час робочого візиту до Грузії заявив, що Баку збирається постачати на міжнародні ринки 157 ГВт електроенергії через Грузію.

Тижнем раніше у Тбілісі побував міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов. На зустрічі з Давіташвілі він обговорював можливість прокладання лінії електропередач дном Чорного моря – проєкт, який Грузія та Азербайджан розраховують реалізувати за участю Румунії та Угорщини.

Напередодні прем'єр Угорщини Віктор Орбан за підсумками переговорів зі своїм грузинським колегою Іраклієм Гарібашвілі у Будапешті заявив, що Угорщина потребує закупівлі електроенергії з Азербайджану через Грузію.