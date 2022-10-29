CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПредставники Грузії, Азербайджану, Угорщини та Румунії найближчим часом досягнуть угоди про постачання електроенергії в ЄС.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Угоду про постачання електроенергії в ЄС підпишуть Грузія, Азербайджан, Угорщина та Румунія
Фото: Укрінформ
Про це заявив віце-прем'єр Грузії, глава Мінекономіки Леван Давіташвілі.
"Найближчим часом між Грузією, Румунією, Угорщиною та Азербайджаном буде досягнуто угоди для того, щоб усі чотири країни одночасно зуміли здійснити цей проект, тому що це інвестиція в кілька мільярдів і одночасно це дасть змогу підключити безпосередньо Грузію до енергоструктур ЄС", — сказав він.
Президент Азербайджану Ільхам Алієв минулого тижня під час робочого візиту до Грузії заявив, що Баку збирається постачати на міжнародні ринки 157 ГВт електроенергії через Грузію.
Тижнем раніше у Тбілісі побував міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов. На зустрічі з Давіташвілі він обговорював можливість прокладання лінії електропередач дном Чорного моря – проєкт, який Грузія та Азербайджан розраховують реалізувати за участю Румунії та Угорщини.
Напередодні прем'єр Угорщини Віктор Орбан за підсумками переговорів зі своїм грузинським колегою Іраклієм Гарібашвілі у Будапешті заявив, що Угорщина потребує закупівлі електроенергії з Азербайджану через Грузію.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 10 2022 12:10 МЕДІА
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- ФОТО Як тренуються у Британії українські військові показав Генштаб
- ФОТО Один із найбільших радіотелескопів у світі пошкодили російські військові
- McDonald’s відновлює роботу ще трьох ресторанів у Києві та області
- З початку війни 650 тисяч українців отримали психологічну допомогу – Ляшко
СТАТТІ