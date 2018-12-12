Угорщина підтримає продовження санкцій проти Росії
"Угорська економіка зазнала серйозних збитків через контрсанкції Росії. Уряд вважає, що ці обмеження не підходять для вирішення проблем, пов'язаних з Росією, але не буде порушувати єдність ЄС", - заявив речник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє офіційний сайт Кабінету міністрів Угорщини.
Як відомо, представники угорської влади давно говорять про необхідність перегляду санкцій проти РФ.
Засідання Європейської ради, в якому візьмуть участь лідери ЄС, відбудеться 13-14 грудня.
На засіданні мають ухвалити політичне рішення про продовження економічних санкцій проти РФ ще на півроку.
Нагадаємо, що прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте закликав припинити дію санкцій Євросоюзу щодо Росії.
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