Угорщина підтримає продовження санкцій проти Росії

Представники угорської влади давно говорять про необхідність перегляду санкцій проти Росії

В уряді Угорщини висловили готовність підтримати рішення про продовження санкцій Євросоюзу проти Росії попри те, що Угорщина зазнає збитків від контрсанкцій.

"Угорська економіка зазнала серйозних збитків через контрсанкції Росії. Уряд вважає, що ці обмеження не підходять для вирішення проблем, пов'язаних з Росією, але не буде порушувати єдність ЄС", - заявив речник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє офіційний сайт Кабінету міністрів Угорщини.

Як відомо, представники угорської влади давно говорять про необхідність перегляду санкцій проти РФ.

Засідання Європейської ради, в якому візьмуть участь лідери ЄС, відбудеться 13-14 грудня.

На засіданні мають ухвалити політичне рішення про продовження економічних санкцій проти РФ ще на півроку.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте закликав припинити дію санкцій Євросоюзу щодо Росії.