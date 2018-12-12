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Угорщина підтримає продовження санкцій проти Росії

Представники угорської влади давно говорять про необхідність перегляду санкцій проти Росії
В уряді Угорщини висловили готовність підтримати рішення про продовження санкцій Євросоюзу проти Росії попри те, що Угорщина зазнає збитків від контрсанкцій.
Угорщина підтримає продовження санкцій проти Росії Фото: Getty Images

"Угорська економіка зазнала серйозних збитків через контрсанкції Росії. Уряд вважає, що ці обмеження не підходять для вирішення проблем, пов'язаних з Росією, але не буде порушувати єдність ЄС", - заявив речник угорського уряду Золтан Ковач, повідомляє офіційний сайт Кабінету міністрів Угорщини.

Як відомо, представники угорської влади давно говорять про необхідність перегляду санкцій проти РФ.

Засідання Європейської ради, в якому візьмуть участь лідери ЄС, відбудеться 13-14 грудня.

На засіданні мають ухвалити політичне рішення про продовження економічних санкцій проти РФ ще на півроку.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте закликав припинити дію санкцій Євросоюзу щодо Росії.

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12 12 2018 19:41
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