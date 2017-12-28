Угорщина продовжує блокувати євроатлантичну інтеграцію України, - посол
Таку думку висловив глава Місії України при НАТО Вадим Пристайко в інтерв'ю "Укрінформу".
"Маю визнати, що Угорщина не так читає висновки Венеційської комісії, як всі інші. Особливо це відчувається у публічній площині. У непублічному вимірі, я вважаю, що угорська сторона зробила певні висновки, але, на жаль, їх результати зовсім інші, ніж очікували ми. Зближення позицій не спостерігається. Готовності йти на двосторонні домовленості також", - сказав посол.
За словами Пристайка, втративши надію на застосування потужного міжнародно-правового важеля проти України, яким міг би бути негативний висновок Венеційської комісії, Угорщина не відступила, а, навпаки, заявляє про готовність йди до кінця, захищаючи "інтереси закарпатських угорців".
"Це – небезпечна та непродуктивна позиція", - наголосив глава Місії України при НАТО.
Нагадаємо, що Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".
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