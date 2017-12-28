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Угорщина продовжує блокувати євроатлантичну інтеграцію України, - посол

За словами Пристайка, Угорщина заявляє про готовність йди до кінця, захищаючи "інтереси закарпатських угорців"
Попри позитивні для України висновки Венеційської комісії щодо відповідності мовної статті закону про освіту міжнародним зобов'язанням, Угорщина продовжує блокувати євроатлантичну інтеграцію Києва.
Угорщина продовжує блокувати євроатлантичну інтеграцію України, - посол Фото: ukrinform.com

Таку думку висловив глава Місії України при НАТО Вадим Пристайко в інтерв'ю "Укрінформу".

"Маю визнати, що Угорщина не так читає висновки Венеційської комісії, як всі інші. Особливо це відчувається у публічній площині. У непублічному вимірі, я вважаю, що угорська сторона зробила певні висновки, але, на жаль, їх результати зовсім інші, ніж очікували ми. Зближення позицій не спостерігається. Готовності йти на двосторонні домовленості також", - сказав посол.

За словами Пристайка, втративши надію на застосування потужного міжнародно-правового важеля проти України, яким міг би бути негативний висновок Венеційської комісії, Угорщина не відступила, а, навпаки, заявляє про готовність йди до кінця, захищаючи "інтереси закарпатських угорців".

"Це – небезпечна та непродуктивна позиція", - наголосив глава Місії України при НАТО.

Нагадаємо, що Європейська комісія "За демократію через право", більше відома як Венеціанська комісія, опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

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