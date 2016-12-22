Україна готує позов у Європейський суд з прав людини щодо подій на Донбасі та у Криму

Це вже шостий позов проти РФ

Україна продовжує підготовку шостого позову до Російської Федерації у Європейський суд з прав людини, що стосується подій на Донбасі та у Криму в період 2015-2016 років.

Скарга буде подана на початку наступного року - про це заявила заступниця міністра юстиції України Наталія Севостьянова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Представниця Мін'юсту зазначила, що позов, подача якого мала відбутись у цьому році, наразі знаходиться на стадії підготовки.

"Шостий позов до ЄСПЛ ще не поданий, ми поки на стадії підготовки, акумулюємо всю інформацію. Думаю, що на початку наступного року шостий позов буде поданий", - сказала вона.

За її словами, Мін'юст при підготовці позову "пише хронологію подій". Таким чином, ЄСПЛ може прийняти рішення розділити документи на дві частини: донбаську і кримську.

Севостьянова пояснила, що відсутність поспіху з подачею чергового позову пояснюється тим, що Україна сфокусувалася на перших двох позовах, які суд вже почав розглядати.

"Дуже важливо для нас показати якісну позицію по першому і другому позовами, за якими почалася робота, суд почав їх розглядати. Для нас пріоритетно підготувати матеріали, щоб на перших етапах відстояти всі позиції", - наголосила вона.

Заступниця міністра зазначила, що за новим позовом збирається великий масив інформації, який вимагає обробки, і правоохоронні органи України активно надають доказову базу.

Нагадаємо, що Європейський суд з прав людини прийняв до розгляду скаргу керівника громадської організації "Громадянський корпус "Азов - Крим" Станіслава Краснова, якого в Україні звинувачують державній зраді і підготовці теракту.