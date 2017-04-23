Україна має запропонувати новій владі Франції новий порядок денний двосторонніх відносин, - Лубківський

Дипломат упевнений, що Президента французи оберуть у другому турі, тож українська влада, українські дипломати мають не повторити помилок, які зробили під час виборів у США.

Незалежно від результатів президентських перегонів у Франції, Україна має запропонувати новій владі своє бачення розвитку подальших двосторонніх відносин між країнами.

На цьому під час ефіру на каналі "112 Україна" наголосив дипломат, координатор Руху "Справедливість" Маркіян Лубківський.

Він упевнений, що Президента французи оберуть у другому турі, тож українська влада, українські дипломати мають не повторити помилок, які зробили під час виборів у США.

"Україна не має категорично стати на бік одного з кандидатів, як це було з Трампом та Клінтон під час виборів в Америці. І Україна має запропонувати новій владі, яку оберуть французи, свій план розвитку подальших відносин із Францією. Ми маємо розуміти, чим ми можемо зацікавити французів, що корисного можемо запропонувати, щоб отримати від них необхідну нам підтримку. Ця модель має захищати, з одного боку, український інтерес, з іншого – розвивати не простий, але важливий діалог із Францією", - зауважив Маркіян Лубківський.

Нагадаємо, що сьогодні у боротьбі за пост Президента Франції змагаються 11 кандидатів. За даними останніх опитувань, фаворитами президентських перегонів є лідер руху "Вперед" і колишній міністр фінансів Еммануель Макрон, лідер ультраправої партії євроскептиків "Національний фронт" Марін Ле Пен, кандидат від партії "Республіканці", екс-прем'єр-міністр Франсуа Фійон, лідер "Лівої партії" Жан-Люк Меланшон, кандидат від "Соціалістичної партії" і колишній міністр освіти Бенуа Амон.