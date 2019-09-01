Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна направить миротворців у Малі

Чисельність українського контингенту складе близько 20 осіб
Президент Петро Порошенко розпорядився направити близько 20 військовослужбовців Збройних сил України до складу Багатопрофільної комплексної місії ООН зі стабілізації в Малі (МИНУСМА).
Україна направить миротворців у Малі Фото: gettyimages.com

У документі сказано, що рішення прийнято для підтвердження зобов'язань України як держави-члена ООН на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони,  йдеться в указі №6/2019 від 9 січня.

Миротворча місія ООН у Малі була встановлена резолюцією 2100 Ради Безпеки від 25 квітня 2013 року з метою підтримки політичних процесів у цій країні і виконання низки завдань щодо гарантування безпеки.

Місії було запропоновано надавати підтримку перехідній владі Малі в стабілізації становища в країні і здійсненні "дорожньої карти" перехідного періоду, приділяючи основну увагу великим населеним пунктам і лініям комунікацій, захисту цивільного населення, дотриманню прав людини, створенню умов для надання гуманітарної допомоги та повернення переміщених осіб, відновленню державної влади та підготовці до вільних, всеосяжних і мирних виборів.

На листопад 2018-го там було 13,3 тисячі осіб військового персоналу і 1,9 тисячі осіб поліцейського персоналу. Найбільше миротворців у Малі направили Буркіна Фасо, Чад, Бангладеш, Сенегал, Того, Нігер, Гвінея, Китай, Німеччина і Єгипет.

У Малі загинули 177 миротворців.

Додамо, що за час незалежності України в миротворчих операціях у різних країнах світу загинули понад 30 українських миротворців.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 01 2019 17:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.