Україна направить миротворців у Малі
У документі сказано, що рішення прийнято для підтвердження зобов'язань України як держави-члена ООН на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони, йдеться в указі №6/2019 від 9 січня.
Миротворча місія ООН у Малі була встановлена резолюцією 2100 Ради Безпеки від 25 квітня 2013 року з метою підтримки політичних процесів у цій країні і виконання низки завдань щодо гарантування безпеки.
Місії було запропоновано надавати підтримку перехідній владі Малі в стабілізації становища в країні і здійсненні "дорожньої карти" перехідного періоду, приділяючи основну увагу великим населеним пунктам і лініям комунікацій, захисту цивільного населення, дотриманню прав людини, створенню умов для надання гуманітарної допомоги та повернення переміщених осіб, відновленню державної влади та підготовці до вільних, всеосяжних і мирних виборів.
На листопад 2018-го там було 13,3 тисячі осіб військового персоналу і 1,9 тисячі осіб поліцейського персоналу. Найбільше миротворців у Малі направили Буркіна Фасо, Чад, Бангладеш, Сенегал, Того, Нігер, Гвінея, Китай, Німеччина і Єгипет.
У Малі загинули 177 миротворців.
Додамо, що за час незалежності України в миротворчих операціях у різних країнах світу загинули понад 30 українських миротворців.
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