НОВИНИУ 2017 році Норвегія виділить Україні фінансову та технічну допомогу загальним обсягом близько 25 мільйонів доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна отримає від Норвегії фіндопомогу розміром близько $25 млн
Також Норвегія ухвалила рішення щодо виділення 180 тисяч євро до трастового фонду НАТО щодо профадаптації звільнених українських військових
Фото:espreso.tv
Про це повідомляє прес-служба віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе за підсумками зустрічі з главою МЗС Норвегії Бьорге Бренде.
Також Норвегія ухвалила рішення щодо виділення 180 тисяч євро до трастового фонду НАТО з надання Україні допомоги з соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільнені або звільняються в запас.
Нагадаємо, німецький державний банк розвитку KfW вирішив надати Україні 300 млн євро для підтримки малого та середнього бізнесу.
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