Україна отримає від Норвегії фіндопомогу розміром близько $25 млн

Також Норвегія ухвалила рішення щодо виділення 180 тисяч євро до трастового фонду НАТО щодо профадаптації звільнених українських військових

У 2017 році Норвегія виділить Україні фінансову та технічну допомогу загальним обсягом близько 25 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе за підсумками зустрічі з главою МЗС Норвегії Бьорге Бренде.

Також Норвегія ухвалила рішення щодо виділення 180 тисяч євро до трастового фонду НАТО з надання Україні допомоги з соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, які звільнені або звільняються в запас.

Нагадаємо, німецький державний банк розвитку KfW вирішив надати Україні 300 млн євро для підтримки малого та середнього бізнесу.