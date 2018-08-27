ПОЛІТИКА НОВИНИУкраїна передала Туреччині список усіх політв’язнів Кремля, про який раніше просив президент Реджеп Таїп Ердоган.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна передала Туреччині список політв'язнів Кремля, – Джемілєв
Ердоган не казав, коли саме говоритиме з Путіним
Фото: qtmm.org
Про це в коментарі "Громадському" сказав лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, який з цього приводу спілкувався з Ердоганом.
"Вже передали, але точну дату сказати не можу. Десь тиждень тому це було", – сказав він.
Список передали через українське посольство в Туреччині.
Джемілєв додав, що Ердоган не називав жодних термінів, коли саме він говоритиме з президентом Росії Володимиром Путіним щодо звільнення українських політв'язнів.
Нагадаємо, в липні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив лідера кримських татар Мустафу Джемілєва надати йому список українських політв'язнів у російських тюрмах, з приводу яких він пообіцяв "говорити з Путіним".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 08 2018 16:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?Промайнуло близько 2/3 цього року і вже можна підвести перші підсумки в його оцінці, а також визначити ті події, за якими потрібно слідкувати цієї осені
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
No articles