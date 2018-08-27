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Україна передала Туреччині список політв'язнів Кремля, – Джемілєв

Ердоган не казав, коли саме говоритиме з Путіним
Україна передала Туреччині список усіх політв’язнів Кремля, про який раніше просив президент Реджеп Таїп Ердоган.
Україна передала Туреччині список політв Фото: qtmm.org

Про це в коментарі "Громадському" сказав лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, який з цього приводу спілкувався з Ердоганом.

"Вже передали, але точну дату сказати не можу. Десь тиждень тому це було", – сказав він.

Список передали через українське посольство в Туреччині.

Джемілєв додав, що Ердоган не називав жодних термінів, коли саме він говоритиме з президентом Росії Володимиром Путіним щодо звільнення українських політв'язнів.

Нагадаємо, в липні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попросив лідера кримських татар Мустафу Джемілєва надати йому список українських політв'язнів у російських тюрмах, з приводу яких він пообіцяв "говорити з Путіним".

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27 08 2018 16:42
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