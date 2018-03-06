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Україна підпише з Іспанією нову двосторонню угоду про соцзабезпечення

Президент зазначив, що новий документ замінить попередню угоду, яка була підписана 22 роки тому
Україна та Іспанія найближчим часом укладуть нову двосторонню угоду про соціальне забезпечення.
Україна підпише з Іспанією нову двосторонню угоду про соцзабезпечення Фото: president.gov.ua

"Сьогодні я хотів би подякувати Іспанії за послідовну підтримку та допомогу у відстоюванні українського суверенітету, територіальної цілісності і незалежності, за тверду позицію щодо невизнання незаконної анексії Криму агресором - Російською Федерацією... Хочу повідомити вам, що за моїм дорученням завершується наша спільна робота з іспанськими друзями щодо двосторонньої угоди про соціальне забезпечення", - заявив під час виступу в Кафедральному соборі у Мадриді Президент України Петро Порошенко, інформує "УНН".

"Підписання цієї угоди найближчим часом дозволить зняти окремі проблемні питання у соціальній сфері захисту українців і українського суспільства", - зазначив глава української держави.

Нагадаємо, що 2 червня Порошенко прибув до Королівства Іспанія. Це перший за 22 роки офіційний візит українського Президента в цю країну.

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03 06 2018 14:18
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