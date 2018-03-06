Україна підпише з Іспанією нову двосторонню угоду про соцзабезпечення
"Сьогодні я хотів би подякувати Іспанії за послідовну підтримку та допомогу у відстоюванні українського суверенітету, територіальної цілісності і незалежності, за тверду позицію щодо невизнання незаконної анексії Криму агресором - Російською Федерацією... Хочу повідомити вам, що за моїм дорученням завершується наша спільна робота з іспанськими друзями щодо двосторонньої угоди про соціальне забезпечення", - заявив під час виступу в Кафедральному соборі у Мадриді Президент України Петро Порошенко, інформує "УНН".
"Підписання цієї угоди найближчим часом дозволить зняти окремі проблемні питання у соціальній сфері захисту українців і українського суспільства", - зазначив глава української держави.
Нагадаємо, що 2 червня Порошенко прибув до Королівства Іспанія. Це перший за 22 роки офіційний візит українського Президента в цю країну.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов