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Україна повинна продовжувати виконувати реформи, - президент Словаччини

Словацький президент назвав початок безвізу прекрасним днем для українців
Президент Словаччини Андрей Кіска закликав Україну не зупинятися на шляху реформ після запровадження безвізового режиму з країнами-членами Європейського Союзу.
Україна повинна продовжувати виконувати реформи, - президент Словаччини Андрей Кіска. Фото: REUTERS

Про це словацький президент заявив на спільній прес-конференції з Петром Порошенком на словацько-українському кордоні, інформує "Європейська правда".

"Хочу вас закликати, щоб ви і надалі проводили реформи. Реформи вимагають багато зусиль. Це значить, що ви повинні продовжувати їх виконувати, і я вам скажу, що це ставить перед громадянами дуже багато вимог, але, повірте мені, що це дуже вигідно для вас", - сказав Кіска.

Президент Словаччини назвав початок безвізу прекрасним днем як для українців, так і для словаків.

"За цим днем приховано багато зусиль, багато важкої роботи. Україна виконала свої обіцянки і те саме зробив і Європейський Союз. Так має бути: кожен має виконувати свої обов'язки", - додав він

Кіска запевнив, що Словаччина і надалі підтримуватиме Україну, щоб "вона прямувала до Європейського Союзу, де вам належить бути"

Нагадаємо, станом на ранок 11 червня сотні українців безперешкодно за біометричним паспортом перетнули кордон з ЄС.

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11 06 2017 13:32
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