Україна повинна продовжувати виконувати реформи, - президент Словаччини
Про це словацький президент заявив на спільній прес-конференції з Петром Порошенком на словацько-українському кордоні, інформує "Європейська правда".
"Хочу вас закликати, щоб ви і надалі проводили реформи. Реформи вимагають багато зусиль. Це значить, що ви повинні продовжувати їх виконувати, і я вам скажу, що це ставить перед громадянами дуже багато вимог, але, повірте мені, що це дуже вигідно для вас", - сказав Кіска.
Президент Словаччини назвав початок безвізу прекрасним днем як для українців, так і для словаків.
"За цим днем приховано багато зусиль, багато важкої роботи. Україна виконала свої обіцянки і те саме зробив і Європейський Союз. Так має бути: кожен має виконувати свої обов'язки", - додав він
Кіска запевнив, що Словаччина і надалі підтримуватиме Україну, щоб "вона прямувала до Європейського Союзу, де вам належить бути".
Нагадаємо, станом на ранок 11 червня сотні українців безперешкодно за біометричним паспортом перетнули кордон з ЄС.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа