Безвізом з ЄС вже скористались сотні українців

Станом на ранок 11 червня сотні українців безперешкодно за біометричним паспортом перетнули кордон з ЄС.

"Безвіз – в дії. Консули в Румунії, Польщі, Словаччині, Угорщині повідомляють про безперешкодний перетин громадянами України кордону країн ЄС за біометричним паспортом. Загальна кількість українців, що перетнули кордон ЄС #безвіз станом на 05:35, вимірюється сотнями", - йдеться у повідомленні прес-служби Департамента консульської служби МЗС України у Facebook.

Зазначаться, що консули продовжують здійснювати моніторинг ситуації у пунктах пропуску: "У разі виникнення труднощів, #КонсулПоруч".

Нагадаємо, у ніч проти 11 червня, країни Євросоюзу офіційно скасували візовий режим для України, українці одразу після опівночі змогли потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватиметься у чотири етапи.

Вже о першій годині ночі за Києвом кордони для громадян України своєю чергою відкрила переважна більшість держав-членів ЄС та Шенгену, а саме Австрія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція.

Зазначимо, українська сторона веде перемовини з Європейським Союзом про скасування плати за мобільний роумінг.