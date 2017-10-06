CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнська сторона веде перемовини з Європейським Союзом про скасування плати за мобільний роумінг.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна домовляється з Євросоюзом щодо скасування роумінгу, – Порошенко
Також триває робота по введенню доступних транспортних сполучень між Україною та ЄС
Петро Порошенко. Фото: скріншот
Про це президент України Петро Порошенко повідомив під час урочистостей з нагоди старту безвізового режиму з ЄС на Європейській площі у Києві, пише "Громадське".
Президент наголосив, що також триває робота по введенню доступних транспортних сполучень між Україною та ЄС, залучення лоукостів, збільшення можливостей прикордонних пунктів пропуску.
Нагадаємо, в Європейському Союзі рішення про скасування плати за користування мобільним зв'язком на територіях інших країн-членів набере чинності з 15 червня 2017 року.
Президент Петро Порошенко разом з представником ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі запустив символічний "таймер", який відрахує останні години перед стартом безвізого режиму з ЄС.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
10 06 2017 22:15 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа