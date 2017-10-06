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Україна домовляється з Євросоюзом щодо скасування роумінгу, – Порошенко

Також триває робота по введенню доступних транспортних сполучень між Україною та ЄС
Українська сторона веде перемовини з Європейським Союзом про скасування плати за мобільний роумінг.
Україна домовляється з Євросоюзом щодо скасування роумінгу, – Порошенко Петро Порошенко. Фото: скріншот

Про це президент України Петро Порошенко повідомив під час урочистостей з нагоди старту безвізового режиму з ЄС на Європейській площі у Києві, пише "Громадське".

Президент наголосив, що також триває робота по введенню доступних транспортних сполучень між Україною та ЄС, залучення лоукостів, збільшення можливостей прикордонних пунктів пропуску.

Нагадаємо, в Європейському Союзі рішення про скасування плати за користування мобільним зв'язком на територіях інших країн-членів набере чинності з 15 червня 2017 року.

Президент Петро Порошенко разом з представником ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі запустив символічний "таймер", який відрахує останні години перед стартом безвізого режиму з ЄС.

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10 06 2017 22:15
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