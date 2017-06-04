Європарламент скасував плату за роумінг в ЄС із червня
Відповідну резолюцію ухвалив Європарламент, - повідомляє "Укрінформ".
"Скасування плати за роумінг, яка призначена на 16 червня, дозволить споживачам дзвонити, надсилати текстові повідомлення і мобільні дані за аналогічною ціною, як вдома, протягом подорожей в іншу країну ЄС", - заявили в Європарламенті.
Це рішення стало результатом складних переговорів керівних інституцій ЄС, країн-членів та мобільних операторів.
Як відомо, Європейський парламент сьогодні, 6 квітня, проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Нагадаємо, що 5 квітня в Європарламенті пройшли дебати з приводу безвізового режиму для України. Під час дебатів більша кількість депутатів виступили за безвіз для України, наголосивши, що Україна виконала всі умови.
Відзначимо, близько трьох мільйонів українців вже мають біометричні паспорти і можуть скористатися безвізовим режимом.
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