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Порошенко і Мінгареллі запустили "таймер" до старту безвізу, - ВІДЕО

За словами президента, "це вже буде остаточне прощавай Російській імперії"
Президент Петро Порошенко разом з представником ЄС в Україні Хюгом Мінгареллі запустив символічний "таймер", якій відрахує останні години перед стартом безвізого режиму з ЄС.
Порошенко і Мінгареллі запустили "таймер" до старту безвізу, - ВІДЕО Фото:zn.ua

"Це вже буде остаточне прощавай Російській імперії і слова "Back in the U.S.S.R" ми будемо чути лише слухаючи The Beatles. І ніколи більше ми не повернемося в Радянський Союз, бо ми горда нація, яка повертається в Європейський дім", - заявив Порошенко,  повідомляє Еспресо.TV.

Порошенко назвав візовий режим "паперовою завісою", яка довго відділяла Україну від ЄС.

Нагадаємо, у ніч проти 11 червня, коли країни Євросоюзу офіційно мають скасувати візовий режим для України, українці одразу після опівночі зможуть потрапити не до всіх держав, оскільки все це відбуватимуться у чотири етапи.

Вже о першій годині ночі за Києвом кордони для громадян України своєю чергою відкриє переважна більшість держав-членів ЄС та Шенгену, а саме Австрія, Бельгія, Данія, Іспанія, Італія, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія, Швейцарія та Швеція.

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10 06 2017 12:55
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