Україна пропонує Угорщині угоду про запобігання множинному громадянству

Київ вважає, що сторони мають перевести це питання з політичної у правову площину

Україна передала на розгляд угорської сторони проект угоди, метою якої є налагодження взаємодії сторін для запобігання випадкам множинного громадянства.

Документ був переданий у ході українсько-угорських консульських консультацій, які у середу відбулися в Києві, повідомили в МЗС України.

Одним із ключових питань порядку денного консультацій було вироблення механізмів взаємодії України та Угорщини для уникнення випадків безгромадянства та множинного громадянства, повідомили у міністерстві.

Державний секретар МЗС Андрій Заяць на початку зустрічі наголосив, що сторони мають перевести це питання з політичної у правову площину.

За результатами обговорення на розгляд угорської сторони передали проект угоди, спрямованої на налагодження взаємодії сторін для запобігання випадкам безгромадянства та множинного громадянства.

Сторони також обговорили питання взаємодії для захисту прав та інтересів громадян, відзначили належне функціонування безвізу між Україною та ЄС, малого прикордонного руху між Україною та Угорщиною, а також досягнули практичних домовленостей у консульсько-правовій сфері, повідомили в МЗС.

Консультацій відбулися на виконання домовленостей міністрів закордонних справ України та Угорщини у зв'язку з видачею угорських паспортів мешканцям Закарпаття.

Нагадаємо, що 19 вересня ЗМІ опублікували відео, на якому в консульстві Угорщини в Закарпатській області українцям видають угорські паспорти і змушують читати клятву, зазначаючи, що про це не варто повідомляти українську владу.

Ссайт "Миротворець" опублікував список із 313 закарпатців, власників угорських паспортів, які є держслужбовцями та чиновниками місцевого самоврядування. У списку ці люди з'явилися через те, що "присягнули на вірність Угорщині", перебуваючи на державній службі та в органах місцевого самоврядування.

У базі "Миротворця" раніше опинився і міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Також представник МЗС зазначив, що на сайті українського парламенту з’явилась петиція із закликом депортувати осіб із подвійним українсько-угорським громадянством.

"Стає зрозумiло, що українська влада готова піти назустріч напруженості у відносинах між двома країнами, щоб залякати угорську меншину на Закарпатті", - сказав він.

Левенте Мадяр закликав союзників Угорщини у НАТО та ЄС "зупинити мовчанку і ретельно вивчити, що відбувається в Україні".

Однак міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що свідомі українці повинні відмовитися від подвійного громадянства, але ніхто їх карати в будь-якому випадку чи ув'язнювати не буде.