Україна приєдналася до позову Польщі про доступ "Газпрому" до OPAL
"Нафтогаз" звернувся до Загального суду Європейського суду справедливості із запитом про долучення до справи за позовом компанії PGNiG Supply&Trading, що оскаржує рішення Європейської Комісії від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяє "Газпрому" збільшити використання потужностей газопроводу OPAL та збільшити обсяги прокачування газу Північним потоком", - йдеться у повідомленні компанії.
Відповідно до Статуту Європейського суду справедливості, юридична особа може долучитися до справи у Європейському суді справедливості, якщо вона зможе довести інтерес у результаті справи, представленої на розгляд суду.
"Долучення Нафтогазу до справи за позовом PGNiG ST дозволить українській компанії представити додаткові аргументи у справі, а також отримати офіційний доступ до матеріалів справи. Наразі запит Нафтогазу на долучення до справи, ініційованої PGNiG ST, підлягає розгляду судом із урахуванням позицій сторін справи", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL – продовження побудованого в обхід України "Північного потоку" на суші.
У свою чергу Україна домовилася з Європейським Союзом провести додаткові консультації з приводу дозволу "Газпрому" збільшити прокачування газу трубопроводом OPAL в обхід України.
Окрім того, польська державна компанія PGNiG (Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo) оскаржила рішення Європейської комісії про розширення доступу "Газпрому" до газопроводу OPAL.
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