Україна приєдналася до позову Польщі про доступ "Газпрому" до OPAL

Уряд України вважає за необхідне приєднатися до двох позовів польської сторони щодо питання доступу російського монополіста Газпром до потужностей газопроводу OPAL

НАК "Нафтогаз України" надіслав запит на долучення до справи за позовом PGNiG ST проти рішення щодо газопроводу OPAL.

"Нафтогаз" звернувся до Загального суду Європейського суду справедливості із запитом про долучення до справи за позовом компанії PGNiG Supply&Trading, що оскаржує рішення Європейської Комісії від 28 жовтня 2016 року, яке дозволяє "Газпрому" збільшити використання потужностей газопроводу OPAL та збільшити обсяги прокачування газу Північним потоком", - йдеться у повідомленні компанії.

Відповідно до Статуту Європейського суду справедливості, юридична особа може долучитися до справи у Європейському суді справедливості, якщо вона зможе довести інтерес у результаті справи, представленої на розгляд суду.

"Долучення Нафтогазу до справи за позовом PGNiG ST дозволить українській компанії представити додаткові аргументи у справі, а також отримати офіційний доступ до матеріалів справи. Наразі запит Нафтогазу на долучення до справи, ініційованої PGNiG ST, підлягає розгляду судом із урахуванням позицій сторін справи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Єврокомісія дозволила російському "Газпрому" збільшити прокачку газу через трубопровід OPAL – продовження побудованого в обхід України "Північного потоку" на суші.