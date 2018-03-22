Україна привела в бойову готовність авіацію через провокації російських винищувачів

Сили і засоби Повітряних сил Збройних сил України в четвер, 22 березня, зафіксували провокаційні дії з боку авіації Повітряно-космічних сил РФ вдруге за березень поточного року. Українські військові були приведені в бойову готовність.

Російські винищувачі і бомбардувальники здійснили вильоти з аеродромів Шайковка, Кримськ і Бельбек з максимальним наближенням до державного кордону України, лінії розмежування між материковою частиною України і АР Крим. Також з наближенням до 40 км до берегової лінії з боку Чорного моря з подальшим польотом уздовж узбережжя Румунії, Болгарії та Туреччини, - повідомляється на сторінці командування Повітряних сил ЗСУ.

Крім того, група далеких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22 з повним боєкомплектом в супроводі пари винищувачів Су-30 РФ здійснила політ в повітряному просторі АР Крим, Азовського і Чорного морів з відпрацювання певних умовних завдань з нанесення ударів.

Українське командування вважає, що такі дії авіації РФ викликані насамперед реакцією на проведення командно-штабних тренувань в Повітряних силах української армії і з метою умовного відпрацювання блокади протоки Босфор.

"Виявивши загрозу з боку країни-агресора всі певні сили і засоби протиповітряної оборони були приведені в бойову готовність, щоб надати відсіч у разі застосування авіації Повітряно-космічних сил РФ. Повітряні сили ЗСУ несуть цілодобове чергування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 березня на окупованому півострові Крим почалися широкомасштабні військові навчання Збройних сил РФ.