Україна привела в бойову готовність авіацію через провокації російських винищувачів
Російські винищувачі і бомбардувальники здійснили вильоти з аеродромів Шайковка, Кримськ і Бельбек з максимальним наближенням до державного кордону України, лінії розмежування між материковою частиною України і АР Крим. Також з наближенням до 40 км до берегової лінії з боку Чорного моря з подальшим польотом уздовж узбережжя Румунії, Болгарії та Туреччини, - повідомляється на сторінці командування Повітряних сил ЗСУ.
Крім того, група далеких стратегічних бомбардувальників-ракетоносців Ту-22 з повним боєкомплектом в супроводі пари винищувачів Су-30 РФ здійснила політ в повітряному просторі АР Крим, Азовського і Чорного морів з відпрацювання певних умовних завдань з нанесення ударів.
Українське командування вважає, що такі дії авіації РФ викликані насамперед реакцією на проведення командно-штабних тренувань в Повітряних силах української армії і з метою умовного відпрацювання блокади протоки Босфор.
"Виявивши загрозу з боку країни-агресора всі певні сили і засоби протиповітряної оборони були приведені в бойову готовність, щоб надати відсіч у разі застосування авіації Повітряно-космічних сил РФ. Повітряні сили ЗСУ несуть цілодобове чергування", - йдеться в повідомленні.
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