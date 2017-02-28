Україна розглядає можливість купівлі старих кораблів країн НАТО

Західні партнери, де кораблі виводяться з активного складу, можуть передати за схемами оплати ті кораблі, які за віком цілком влаштують Україну.

Відповідну заяву зробив командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко. На його думку, це б вирішило питання комплектації флоту бойовими одиницями, повідомляє "5 канал".

"Групи виїжджали. Одна група офіцерів ВМС повернулася, не можу називати країни, бо не маю права, повернулися з за кордону, де позитивно розглянуто вже одне рішення. На вересень ми готуємо другу групу, тобто країни-партнери, ті які нам зараз надають допомогу, це питання розглядають як перспективне", – повідомив Воронченко.

"Україна – транзитна держава, і ми повинні як ВМС забезпечити мирне плавання всіх судів по Чорному морю. І одним тральщиком, тим, який ми забрали, "Генічеськ", ми не зможемо вирішити весь цей спектр роботи", – зазначив командувач ВМС ЗСУ.

"Було розглянуто декілька варіантів, ми прийняли рішення, що за той ресурс, який у нас є, ми будемо здатні придбати собі мінно-тральний комплекс. Те ж саме опрацьовується з придбання кораблів прибережної зони", – додав він.

Нагадаємо, що Північноатлантичний альянс оголосив про розширення військової присутності повітряних і морських сил союзників в акваторії Чорного моря.