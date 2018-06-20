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Україна розуміє вихід США з Ради ООН і має намір працювати над її реформуванням, – МЗС

"Розуміючи та об'єктивно оцінюючи існуючі проблеми та недоліки у її роботі, маємо намір працювати над реформуванням Ради", – зазначили в МЗС
Україна розуміє позицію Сполучених Штатів Америки та їхнє занепокоєння щодо ефективності роботи Ради ООН з прав людини.
Україна розуміє вихід США з Ради ООН і має намір працювати над її реформуванням, – МЗС Фото: ukrinform.ua

Про це йдеться в коментарі заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці.

"На жаль, вимушені констатувати, що сьогодні Рада ООН з прав людини перебуває у складній ситуації, якщо не сказати у кризі. Ми розуміємо позицію Сполучених Штатів Америки та їхнє занепокоєння щодо ефективності роботи РПЛ. Рішення США щодо дострокового припинення членства у Раді не стало несподіванкою", – зазначив Кислиця.

Водночас заступник міністра наголосив, що Україна поділяє думку про важливість врахування компонента прав людини у всіх напрямах роботи Організації.

"Ми бачимо безпосередній зв'язок між питаннями прав людини та безпекою у світі в широкому розумінні. Отже, не може не викликати занепокоєння фактичне усунення правозахисної тематики з майданчика ООН у Нью-Йорку – як ідеологічно, так і фізично. Адже таке розділення переводить права людини з практичної в академічну площину та загрожує маргіналізацією самої концепції прав людини", – йдеться в коментарі заступника міністра закордонних справ.

"У 2018 році Україна набула членства у Раді ООН з прав людини та, розуміючи та об'єктивно оцінюючи існуючі проблеми та недоліки у її роботі, маємо намір працювати над реформуванням Ради. Безумовно, для нашої держави РПЛ також залишатиметься ще одним майданчиком для захисту прав українців, які потерпають від злочинних дій Російської Федерації внаслідок її агресії проти нашої держави та окупації Криму та частини територій Донецької та Луганської областей. Рада ООН з прав людини й надалі залишатиметься ключовим допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН та її Третього комітету, а, отже, її роботу ми будемо в тому числі оцінювати через призму її здатності виконувати резолюції ГА ООН 71/205 та 72/190 щодо ситуації з правами людини у тимчасово окупованій АР Крим та місті Севастополь", – повідомляє Сергій Кислиця.

Нагадаємо, постійна представниця США в ООН Ніккі Гейлі ввечері 19 червня оголосила про вихід Сполучених Штатів із Ради ООН з прав людини.

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20 06 2018 22:58
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