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Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво ядерного палива, - Насалик

Міністр запропонував керівництву "Росатом" зустріч у Брюсселі
Між Україною та Росією є перспективи для нарощування співпраці в сфері атомної енергетики.
Україна та Росія повинні відновити спільне виробництво ядерного палива, - Насалик Ігор Насалик. Фото: www.rbc.ua.

"З огляду на необхідність відновлення ряду спільних проектів, зокрема проекту зі створення в Україні виробництва ТВЕЛ, пропонуємо провести зустріч в Брюсселі в період з 9 по 12 липня", -  йдеться в листі міністра енергетики Ігоря Насалика на ім'я першого заступника директора корпорації "Росатом" Кирила Комарова, інформує Економічна правда.

Офіційне рішення припинити реалізацію спільного з Росією проекту зі спорудження заводу з виробництва ядерного палива в Кіровоградській області було прийнято Україною в середині 2015 року - в період активної фази війни Росії проти України на Донбасі.

Як повідомляла ЕП, у 2010 році Кабмін затвердив російське ВАТ "ТВЕЛ" (входить до складу "Росатома") переможцем конкурсу з відбору технологій будівництва заводу з фабрикації ядерного палива.

Під спорудження об'єкта виділені 6,8 га біля селища Смоліне (Кіровоградська обл).

Для реалізації проекту було створено ПрАТ "Завод з виробництва ядерного палива", в якому українському державному концерну "Ядерне паливо" належить 50% + 1 акція, а решта 50% мінус 1 акція - російській "ТВЕЛ".

На той момент загальна вартість будівництва заводу оцінювалася в 450 млн доларів. Половина з цієї суми повинна була бути вкладена приблизно в рівних частках акціонерами (по 100-120 млн доларів кожною стороною). Інша частина повинна була бути "закрита" залученням кредитів.

Завод в 2015 році повинен був почати випуск ТВЕЛів, ТВС і деталей з цирконію та нержавіючої сталі.

На 2020 рік був запланований пуск виробництва паливних порошків і таблеток.

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10 07 2018 14:20
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