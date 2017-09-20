Україна в Мінську вимагає повернення Дебальцева

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську висунула вимогу повернутися до лінії розмежування, встановленої Меморандумом від 19 вересня 2014 року.

Про це повідомила прес-секретар представника української сторони Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

"Відповідно до цього документу Дебальцеве має перебувати під контролем України; вздовж непідконтрольної Україні частини українсько-російського кордону слід створити зони безпеки, а на півдні Донецької області має бути район, вільний від важкого озброєння і військової техніки - мова йде про населені пункти Кальміуське (колишнє Комсомольське), Кумачове, Новоазовськ, Саханка. Ці домовленості були досягнуті в 2014-2015 роках, і їх виконання є обов'язковим для РФ й ОРДЛО", – йдеться у повідомленні.

Крім того, за словами Оліфер, українські представники вимагали скасувати визнання Росією так званих "документів ОРДЛО" та порушили питання повернення Україні захоплених підприємств та державного майна на окупованих територіях.

"У рамках гуманітарної підгрупи українська сторона передала представникам ОРДЛО своє бачення умов звільнення українських заручників", – зазначила прес-секретар Кучми, пояснивши, що Україна готова до компромісу для звільнення своїх громадян.

Представники України також закликали допустити міжнародну групу експертів для вивчення проблеми підтоплення шахт на непідконтрольних Києву територіях.

Оліфер нагадала, що відповідна домовленість була досягнута ще минулого року, проте досі не виконана представниками ОРДЛО.

Як повідомляв iPress.ua, 18 лютого 2015 року після кількаденних боїв українські військові покинули Дебальцеве. Місто повністю перейшло під контроль бойовиків. У той же день, на вечірньому засіданні РНБО Президент України Петро Порошенко зазначив, що російсько-терористичні війська вимагали від українців здати зброю і виходити під білим прапором.

За даними Президента, з Дебальцевого вийшли 2 475 військовослужбовців. З них: 2 132 - це підрозділи Збройних сил України, 158 - Національної гвардії, решта - МВС - близько 185.

19 лютого Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що під час відступу сил АТО з Дебальцевого загинуло 13 українських військових, 157 бійців зазнали поранень. Також Генштаб інформував, що 90 бійців потрапили в полон, а 87 - пропали безвісти.

Проте журналісти повідомляли про переповнений морг в Артемівську, в якому налічувалось щонайменше 40 загиблих українських військових після спецоперації в Дебальцевому.