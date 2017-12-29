Україна відмовилася включати у список на обмін полоненими 10 росіян, - Лутковська
Про це заявила уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська в ефірі телеканалу NewsOne.
Вона уточнила, що під формулою "всіх на всіх", прописаною в Мінських угодах, мається на увазі обмін осіб, які брали участь у збройному конфлікті.
"Це була чітка позиція українських переговірників у Мінському процесі. Під звільненням, яке передбачене Мінськими угодами, де звучить фраза "всіх на всіх", мається на увазі звільнення тих осіб, які позбавлені волі у зв'язку з конфліктом, а не у зв'язку з подіями у Харкові, на Майдані, в Києві, в Одесі", - зазначила Лутковська.
Нагадаємо, 27 грудня відбувся обмін заручниками між Україною і підтримуваними Росією бойовиками "ДНР" і "ЛНР". Спочатку планувалося, що Україна віддасть 306 осіб в обмін на 74-х, але за фактом обмін відбувся 233 на 73, оскільки багато сепаратистів не захотіли в ОРДЛО.
В СБУ повідомили, що звільнені заручники пройдуть перевірку на предмет можливого вербування Росією.
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.
Водночас голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.
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