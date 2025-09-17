Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У кремлі заявили про "паузу" в обмінах полоненими

17 вересня 2025, 16:08
У кремлі заявили про
фото :Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Проте там не виключають їхнє продовження.

Речник президента рф Дмитро Пєсков заявив, що процес обміну полоненими між росією та Україною наразі перебуває у стані "певної паузи". Водночас у кремлі стверджують, що не відкидають можливості відновлення обмінів у майбутньому.

"У цьому процесі справді спостерігається певна пауза, але це не означає, що обміни неможливо продовжити", - сказав Пєсков у коментарі російським медіа.

Крім того, за його словами, москва нібито "залишається відкритою до переговорного процесу" з Україною. Пєсков повторив тезу, що для рф "кращим варіантом" є врегулювання конфлікту «політико-дипломатичними засобами».

Напередодні глава МЗС рф Сергій Лавров заявив, що росія нібито зацікавлена в досягненні «глобальної угоди щодо України».
Ці заяви лунають на тлі продовження активних бойових дій та фактичної відсутності переговорів між сторонами.

На початку тижня кремль заявив про паузу у мирних переговорах.

 

