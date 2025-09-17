У кремлі заявили про "паузу" в обмінах полоненими
Речник президента рф Дмитро Пєсков заявив, що процес обміну полоненими між росією та Україною наразі перебуває у стані "певної паузи". Водночас у кремлі стверджують, що не відкидають можливості відновлення обмінів у майбутньому.
"У цьому процесі справді спостерігається певна пауза, але це не означає, що обміни неможливо продовжити", - сказав Пєсков у коментарі російським медіа.
Крім того, за його словами, москва нібито "залишається відкритою до переговорного процесу" з Україною. Пєсков повторив тезу, що для рф "кращим варіантом" є врегулювання конфлікту «політико-дипломатичними засобами».
Напередодні глава МЗС рф Сергій Лавров заявив, що росія нібито зацікавлена в досягненні «глобальної угоди щодо України».
Ці заяви лунають на тлі продовження активних бойових дій та фактичної відсутності переговорів між сторонами.
На початку тижня кремль заявив про паузу у мирних переговорах.